SUSPEITOS PRESOS Decretada prisão preventiva de suspeitos de matar dois alemães em briga na Espanha Presos serão investigados pelo homicídio e também por ferimentos em uma terceira pessoa

Os dois suspeitos do espancamento que resultou na morte de dois alemães em uma briga perto de Elche, no sudeste da Espanha, estão em prisão preventiva enquanto são investigados por homicídio, informou a Justiça nesta quarta-feira (24).

Um juiz em Elche "ordenou nesta tarde a prisão preventiva dos dois detidos que supostamente se esconderam em uma casa na segunda-feira, após matarem dois homens e ferirem um terceiro", afirmou o Tribunal Superior de Justiça da região de Valença, onde os fatos ocorreram.



Eles são investigados "por dois homicídios, uma tentativa de homicídio e um delito menor de invasão de propriedade", referindo-se à casa onde se esconderam, acrescentou o tribunal.

As autoridades não divulgaram mais informações sobre o caso e o tribunal mantém o processo em sigilo. No entanto, segundo a imprensa espanhola, as vítimas eram cidadãos alemães e os supostos assassinos são cidadãos de nacionalidade polonesa com antecedentes criminais na Espanha.

Segundo os primeiros elementos da investigação apresentados pelo jornal El País, as três vítimas tentaram expulsar os dois suspeitos de uma casa que ocupavam na segunda-feira, o que provocou o confronto.

