A- A+

VALORES Espanha anuncia 45 milhões para mecanismos climáticos, mas nada para TFFF Não há recursos, entretanto, para o fundo encabeçado pelo Brasil, o Fundo Florestas Tropicais

O presidente de Governo da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou € 45 milhões para mecanismos climáticos na Cúpula de Líderes da COP30 nesta sexta-feira, 7. Não há recursos, entretanto, para o fundo encabeçado pelo Brasil, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, em inglês).

"Hoje pude, ademais, anunciar novas contribuições por um valor em conjunto de 45 milhões de euros distribuídos entre o fundo de adaptação, o fundo de resposta a perdas e danos, e o mecanismo financeiro para observações sistemáticas da organização meteorológica mundial. Em definitivo, vamos continuar com esse compromisso e esse roteiro de financiamento climático", afirmou a jornalistas em Belém.

Ele declarou ainda o compromisso da Espanha com o combate às mudanças climáticas, dizendo que o tema não é uma ideologia. "A luta contra a emergência climática não é uma obrigação, é uma convicção, não é uma ideologia, como apontam alguns, mas sim uma necessidade. Não é mais uma política, é uma prioridade", completou.

O governo brasileiro ainda busca mais investimentos no TFFF, que prometem remunerar tanto investidores quanto países em desenvolvimento detentores de florestas tropicais para que estes mantenham suas florestas em pé.



Veja também