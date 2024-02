Espanha anuncia ajuda emergencial para a agência da ONU para os palestinos

A- A+

A Espanha anunciou, nesta segunda-feira (5), uma ajuda de emergência de 3,5 milhões de euros (3,76 milhões de dólares ou 18,5 milhões de reais na cotação atual) para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), cujo funcionamento está em risco devido à suspensão do financiamento por parte de vários países.

"A Espanha mobilizará uma dotação urgente de 3,5 milhões de euros à UNRWA para manter as suas atividades no curto prazo", disse o ministro espanhol das Relações Exteriores, José Manuel Albares, perante uma comissão no Parlamento.

"A situação da UNRWA é desesperadora e existe um sério risco de que as suas atividades humanitárias em Gaza sejam paralisadas dentro de algumas semanas", disse ele.

A agência está no meio de uma polêmica após acusações de que 12 dos seus funcionários participaram nos ataques de 7 de outubro em território israelense. Muitos países, incluindo os Estados Unidos, suspenderam o seu financiamento após a denúncia.

