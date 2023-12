Espanha anuncia novo ministro da Economia

A- A+

O presidente do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, nomeou nesta sexta-feira (29) o economista Carlos Cuerpo como novo ministro da Economia, um perfil técnico para garantir a continuidade da política econômica da quarta economia da zona do euro.

Cuerpo, de 43 anos, que até então atuava como secretário-geral do Tesouro, substituirá Nadia Calviño. Ela deixa o gabinete de Sánchez para ir para Luxemburgo, onde presidirá o Banco Europeu de Investimentos (BEI).

"Sua antecessora deixou um padrão muito alto, mas estou convencido de que Carlos Cuerpo dará continuidade e profundidade, de forma brilhante, ao trabalho excepcional realizado por Nadia Calviño", declarou Sánchez, ao anunciar sua nomeação em um comunicado do Palácio da Moncloa.

A mensagem foi reforçada pelo próprio Cuerpo, que, em suas primeiras palavras, disse que, "se eu pudesse deixar uma única ideia, ou manchete, hoje, (gostaria) que fosse a ideia de continuidade".

Nadia Calviño foi nomeada em 8 de dezembro pelos ministros das Finanças da União Europeia como a nova presidente do BEI. Assume o cargo em 1º de janeiro.

Doutor em Economia e estreito colaborador de Nadia, Cuerpo ocupava o cargo de secretário-geral do Tesouro desde agosto de 2021, onde era responsável por garantir o financiamento do Estado e administrar a dívida pública.

O novo ministro garantiu seu "compromisso com a responsabilidade fiscal", assim como com "continuar com a trajetória descendente da dívida e do déficit, e fazer isso de forma confiável".

Sánchez também promoveu sua ministra da Economia, a socialista María Jesús Montero, ao posto de primeira-vice-presidente, ou seja, a posição número dois do governo, até então ocupada por Calviño.

Veja também

CATOLICISMO Última Bênção de São Félix de 2023 reúne centena de fiéis na Basílica da Penha, no Recife