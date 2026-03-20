Espanha anuncia plano de 5 bilhões para mitigar impacto da guerra

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O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou nesta sexta-feira (20) um plano de 80 medidas, no valor de 5 bilhões de euros (R$ 30,2 bilhões), para mitigar os efeitos da guerra no Oriente Médio, que incluirá uma "redução drástica" nos impostos sobre energia.

“Situações extraordinárias cancelam respostas extraordinárias”, declarou o líder socialista após uma reunião de gabinete que aprovou as medidas, incluindo uma redução do IVA sobre gás e combustíveis, o que deverá diminuir os preços nos postos de gasolina em até 30 centavos de euro por litro.

O pacote também inclui uma redução de 60% nos impostos sobre taxas, além de uma redução do IVA sobre taxas de 21% para 10%.

“Vamos fornecer um auxílio direto de 0,20 euro por litro de combustível a todos os transportadores, agricultores, pecuaristas e pescadores do nosso país, e um auxílio equivalente para a compra de fertilizantes”, continuou.

Por outro lado, Sánchez anunciou que o seu governo aprovou um decreto que prevê um "congelamento temporário" dos aluguéis no país, na medida em que foi objecto de duras negociações com o seu parceiro minoritário de governo, a plataforma de extrema esquerda Sumar, e que ainda precisa de ser ratificada pelo Parlamento.

Medidas “obviamente não impedirão que os efeitos desta guerra ilegal cheguem a Espanha, mas pelo menos os tornarão menos devastadores e um pouco mais suportáveis”, acrescentou Sánchez.

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