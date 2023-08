A- A+

Polícia Espanha apreende 9,5 toneladas de cocaína em pacotes estampados com símbolos nazistas Essa foi a maior apreensão da droga feita na história do país

A polícia e a alfândega espanholas anunciaram nesta sexta-feira (25) a apreensão de quase 9,5 toneladas de cocaína com origem do Equador.

A apreensão, que ocorreu na quarta-feira (24) no porto de Algeciras, no sul, é “a maior carga escondida de cocaína [encontrada] na Espanha até a data”, afirmaram as entidades em um comunicado conjunto.

O narcótico estava guardado em caixas de bananas dentro de um contêiner refrigerado, acrescentaram. A operação é “um golpe sem precedentes para uma das maiores organizações criminosas a nível mundial na distribuição de cocaína”, afirmaram, sem identificar o grupo. Os destinatários pretendidos eram as principais redes criminosas da Europa, acrescentaram.

No interior foram encontrados os logotipos de mais de 30 grupos criminosos europeus destinados a receber a carga. Muitos dos pacotes estavam marcados com suásticas e a palavra “Hitler”, semelhante a uma remessa de cocaína que foi interceptada no Peru a caminho da Bélgica em maio deste ano.

As drogas vieram de Guayaquil, a cidade portuária equatoriana conhecida como trampolim para as drogas sul-americanas com destino aos Estados Unidos e à Europa.

A organização que realizou o transporte conseguiu enviar 40 contentores por mês para a Europa graças a uma vasta rede comercial e também utilizou o porto de Vigo, no noroeste, disseram os investigadores.

As autoridades afirmaram que as organizações operavam através de uma empresa internacional de comércio de bananas sediada no porto de Machala, no Equador.

“A partir daí enviaram as mercadorias em contentores marítimos para diversas empresas do nosso país controladas por membros da própria rede criminosa”, afirma o comunicado.

Nos últimos anos, o Equador tornou-se um ator-chave no comércio regional de cocaína, à medida que o tráfico de drogas da Colômbia e do Peru se expande para o país andino, aproveitando a falta de segurança nos portos da costa do Pacífico.

O comércio de tapetes provocou uma onda de violência. A taxa de homicídios no Equador quadruplicou desde 2018, os sequestros são abundantes e uma série de confrontos entre gangues de traficantes rivais ceifou pelo menos 430 vidas nas prisões equatorianas desde 2021.

A proximidade de Espanha com o Norte de África, uma importante fonte de haxixe, e os seus laços estreitos com antigas colónias na América Latina, a principal região produtora de cocaína do mundo, fizeram do país um portal para o contrabando de drogas para a Europa.

