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Imigração Espanha aprovará regularização em massa de imigrantes sem documentos Medida será aprovada no Conselho de Ministros desta terça-feira(14)

O governo da Espanha aprovará nesta terça-feira (14) a regularização extraordinária de “quase meio milhão” de imigrantes sem documentos, anunciou o primeiro-ministro Pedro Sánchez.

"O Conselho de Ministros aprovará hoje o Real Decreto que dá início ao processo de regularização extraordinária de pessoas em situação irregular no nosso país", anunciou Sánchez em uma mensagem na rede social X, acompanhada de uma carta aos cidadãos, sobre uma medida que não precisa de aprovação parlamentar.

Na carta, Sánchez justifica a medida afirmando que "é, antes de mais nada, um ato de normalização. De refletir a realidade de quase meio milhão de pessoas que já fazem parte da nossa vida cotidiana".

“Que aqueles que já fazem parte da nossa vida cotidiana o fazem em igualdade de condições, contribuindo para a sustentação do nosso país e do nosso modelo de convivência”, acrescenta no texto.

A medida será aprovada no Conselho de Ministros desta terça-feira.

A ministra das Migrações, Elma Saiz, explicou em uma entrevista à rádio Cadena Serão os prazos de regularização.

“Vai começar nesta semana e será concluído em 30 de junho”, explicou Saiz.

"Amanhã, previsivelmente, será publicado no Diário Oficial do Estado e, a partir do dia 16, entrega o trâmite digital. Também será marcado possível horário para o atendimento presencial, que retornará a partir do dia 20", disse.

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