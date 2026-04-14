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Justiça

Espanha arquiva denúncia contra ator alemão em escândalo de 'deepfakes' sexuais

Caso causou grande repercussão na Alemanha e intensificou o debate sobre abuso online

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Christian Ulmen e Collien Fernandes eram um casal de celebridades muito conhecido na AlemanhaChristian Ulmen e Collien Fernandes eram um casal de celebridades muito conhecido na Alemanha - Foto: G. Chlebarov/VISTAPRESS/IMAGO via DW

A Justiça espanhola decidiu-se a investigar a denúncia contra o ator e apresentador de televisão alemão Christian Ulmen, acusado pela ex-esposa, a atriz Collien Fernandes, de criar e distribuir imagens pornográficas falsas dela, por considerar o tribunal responsável incompetente.

“A juíza concorda em declarar-se impedida e encaminhar todo o caso ao Ministério Público alemão competente”, afirmou o Tribunal de Primeira Instância de Palma de Maiorca, onde o casal residia anteriormente, em comunicado enviado à AFP nesta terça-feira (14).

"Os atos que motivaram a denúncia foram cometidos em território alemão ou por meio de plataformas digitais que publicam em alemão; as testemunhas apresentadas são cidadãs alemãs, residentes na Alemanha e falam alemão; todas as conversas apresentadas tiveram que ser traduzidas do alemão, pois nenhuma das partes fala espanhol", enfatizou a juíza no comunicado.

“Em relação ao suposto ‘deepfake’, à divulgação de identidade de segredos e ao roubo de relatados pela vítima, seus principais efeitos ocorreram em território alemão”, acrescenta o comunicado.

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Collie Fernandes, de 44 anos, acusa seu ex-marido, o ator e apresentador de televisão Christian Ulmen, de 50 anos, de usar contas falsas em seu nome nas redes sociais para distribuir vídeos sexuais falsos dela.

O caso causou grande repercussão na Alemanha e intensificou o debate sobre abuso online.

No final de março, o Ministério Público alemão anunciou a abertura de uma investigação contra Ulmen.

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