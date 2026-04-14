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violência sexual Espanha arquiva denúncia de ex-esposa contra ator alemão por escândalo de violência sexual Christian Ulmen é acusado pela atriz Collien Fernandes de criar e distribuir imagens pornográficas falsas dela

A Justiça espanhola recusou-se a investigar a denúncia apresentada contra o ator e apresentador de televisão alemão Christian Ulmen, acusado pela ex-esposa, a atriz Collien Fernandes, de criar e distribuir imagens pornográficas falsas dela, por considerar o tribunal responsável incompetente.

"A juíza concorda em declarar-se impedida e encaminhar todo o caso ao Ministério Público alemão competente", afirmou o Tribunal de Primeira Instância de Palma de Maiorca, onde o casal residia anteriormente, em comunicado enviado à AFP nesta terça-feira (14).

"Os atos que motivaram a denúncia teriam sido cometidos em território alemão ou por meio de plataformas digitais que publicam em alemão; as testemunhas apresentadas são cidadãs alemãs, residentes na Alemanha e falam alemão; todas as conversas apresentadas tiveram que ser traduzidas do alemão, pois nenhuma das partes fala espanhol", enfatizou a juíza no comunicado.

"Em relação ao suposto 'deepfake', à divulgação de segredos e ao roubo de identidade relatados pela vítima, seus principais efeitos teriam ocorrido em território alemão", acrescenta o comunicado.

O caso causou grande repercussão na Alemanha e intensificou o debate sobre abuso online. No final de março, o Ministério Público alemão anunciou a abertura de uma investigação contra Ulmen.

Relembre o caso

Durante anos, Collien Fernandes, de 44 anos, lutou contra perfis falsos em redes sociais que usavam a imagem dela, por meio de vídeos pornográficos "deepfakes", além de se passar por ela. A primeira vez que buscou vias legais na tentativa de solucionar o problema foi em novembro de 2024, quando foi até a polícia em Berlim, na Alemanha, e registrou queixa contra desconhecidos por causa desses perfis falsos.

Cerca de um ano depois, em dezembro de 2025, Collien apresentou queixa contra Christian Ulmen, de 50 anos, em Palma de Mallorca, na Espanha, onde o casal morava na época. Eles já estavam divorciados nesse momento.

Ela decidiu tornar seu caso público para chamar a atenção sobre a violência digital contra mulheres. No início de março, ela falou sobre o caso em entrevista à revista Der Spiegel. Segundo Collien, Ulmen confessou que era ele quem estava por trás dos perfis falsos com o material alterado.

Os dois têm uma filha, fruto do casamento realizado em 2011, e costumavam dar entrevistas para falar sobre igualdade de direitos e divisão igualitária de tarefas domésticas.

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