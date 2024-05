A- A+

touradas Espanha cancela prêmio nacional de touradas em sinal de mudança cultural Medida irritou apoiadores do espetáculo, mas foi bem-recebida por grupos de direitos dos animais; valor concedido aos ganhadores da tourada chegava a R$ 163 mil

O governo da Espanha anunciou, nesta sexta-feira (3), que iria abolir um prêmio nacional para a tourada. A medida que irritou os apoiadores do espetáculo controverso, mas foi bem-recebida por grupos de direitos dos animais.

O prêmio anual, criado em 2011, foi concedido pela primeira vez em 2013 e oferece o prêmio de 30 mil euros (R$ 163 mil) aos vencedores.

"Uma maioria crescente" dos espanhóis está preocupada com o bem-estar animal, então "não achamos apropriado manter um prêmio que recompensa uma forma de abuso animal", disse o ministro da Cultura, Ernest Urtasun, em entrevista à La Sexta, uma rede de televisão local.

Ele afirmou que acredita que a população não compreenda como essas "formas de tortura animal" são "recompensadas com medalhas que vêm com prêmios em dinheiro usando recursos públicos".

Principais toureiros, como Enrique Ponz e Julian Lopez, conhecido como "El Juli", já ganharam o prêmio no passado. A tourada mantém um seguimento apaixonado em alguns círculos na Espanha, e os toureiros mais famosos são tratados como celebridades. Apesar disso, o apelo em massa da prática diminuiu, e pesquisas mostram um crescente desinteresse em todo o país, especialmente entre os jovens.

Durante a temporada 2021-22, o último período para o qual há dados disponíveis, apenas 1,9% da população da Espanha assistiu a uma tourada, segundo o Ministério da Cultura.

O principal partido de oposição conservador, o Partido Popular (PP), prometeu reintegrar o prêmio se retornar ao poder. O porta-voz do PP, Boja Semper, disse que a tourada era um reflexo das tradições e cultura da Espanha e acusou o governo socialista do primeiro-ministro Pedro Sánchez de estar "obcecado em cutucar o olho daqueles que não pensam" como ele.

Por outro lado, o partido de direitos dos animais PACMA pediu a "abolição total" de todo o apoio público à tourada, dizendo que isso "não pode ser justificado sob nenhuma circunstância". Vários governos regionais, incluindo um liderado pelos socialistas, disseram que criariam seus próprios prêmios de tourada para substituir o que está sendo abolido.

A Fundación del Toro de Lidia, uma ONG que promove a tourada na Espanha, disse que o ministro da Cultura tinha a "obrigação de promover todas as manifestações culturais, incluindo a tourada". Mas grupos de direitos dos animais receberam com satisfação a decisão do governo. "Esta medida marca um marco na luta contra a tourada, uma prática controversa que gerou debate há anos", disse o grupo de direitos dos animais Animanaturalis.

Veja também

PREVENÇÃO Câncer de mama: EUA concluem sobre nova recomendação de idade para começar mamografia de rotina