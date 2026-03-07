A- A+

Guerra Espanha conclui evacuação de embaixada no Irã O anúncio foi feito pelo chanceler José Manuel Albares

A Espanha concluiu neste sábado a evacuação dos funcionários que restavam em sua missão diplomática na capital iraniana, que é alvo de ataques americanos e israelenses, anunciou o chanceler José Manuel Albares.

"Acabamos de evacuar com sucesso a Embaixada da Espanha no Irã", publicou Albares no X. "O embaixador e a equipe essencial que permaneciam em Teerã acabam de cruzar a fronteira com o Azerbaijão e estão em segurança."

"O restante das nossas embaixadas na região e a sala de crise do Ministério das Relações Exteriores permanecem totalmente operacionais 24 horas por dia, por meio dos telefones de emergência", ressaltou o chanceler.

Segundo dados oficiais, a comunidade espanhola no Irã é composta por menos de 200 pessoas.

No Iraque, sistemas de defesa aérea interceptaram hoje foguetes lançados contra a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, informaram fontes de segurança à AFP.

"Quatro foguetes foram disparados na direção da embaixada", disse uma das fontes, segundo a qual três deles foram interceptados e o outro caiu em uma área aberta da base aérea da embaixada.

Outras duas fontes de segurança confirmaram o ataque, e uma delas afirmou que todos os foguetes foram derrubados, incluindo o que caiu no espaço da base aérea.

