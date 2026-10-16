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Europa Espanha e Itália devem acabar com controles de fronteira impostos após crise migratória de Ceuta Segundo fontes diplomáticas, os chefes de Governo dos dois países, Pedro Sánchez e Giorgia Meloni, concordaram em suspender as medidas à margem de uma reunião de cúpula europeia na quinta e sexta-feira (16) em Bruxelas

Espanha e Itália devem acabar em breve com os controles de fronteira que instauraram em agosto, durante uma disputa diplomática ligada à crise migratória em Ceuta.

Segundo fontes diplomáticas, os chefes de Governo dos dois países, Pedro Sánchez e Giorgia Meloni, concordaram em suspender as medidas à margem de uma reunião de cúpula europeia na quinta e sexta-feira (16) em Bruxelas.

A tensão começou em agosto, quando a Itália pediu a exclusão da Espanha do Espaço Schengen, a zona europeia de livre circulação.

O governo italiano denunciou então as "imagens chocantes" de migrantes chegando ao enclave espanhol de Ceuta e anunciou a imposição de controles de fronteira aos viajantes procedentes da Espanha.

Madri reagiu e acusou Roma de demagogia. Em resposta, estabeleceu controles para os viajantes procedentes da Itália.

De acordo com o pacto alcançado em Bruxelas, a Itália prolongará por mais uma semana os controles impostos aos viajantes procedentes da Espanha, para que expirem ao mesmo tempo que as medidas adotadas por Madri, segundo fontes governamentais italianas.

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