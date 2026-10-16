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Europa

Espanha e Itália devem acabar com controles de fronteira impostos após crise migratória de Ceuta

Segundo fontes diplomáticas, os chefes de Governo dos dois países, Pedro Sánchez e Giorgia Meloni, concordaram em suspender as medidas à margem de uma reunião de cúpula europeia na quinta e sexta-feira (16) em Bruxelas

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A foto, tirada em 15 de outubro de 2026, mostra um migrante em um acampamento improvisado no bairro de Tarajal, no enclave espanhol de Ceuta, no norte da ÁfricaA foto, tirada em 15 de outubro de 2026, mostra um migrante em um acampamento improvisado no bairro de Tarajal, no enclave espanhol de Ceuta, no norte da África - Foto: Antonio Sempere/AFP

Espanha e Itália devem acabar em breve com os controles de fronteira que instauraram em agosto, durante uma disputa diplomática ligada à crise migratória em Ceuta.

Segundo fontes diplomáticas, os chefes de Governo dos dois países, Pedro Sánchez e Giorgia Meloni, concordaram em suspender as medidas à margem de uma reunião de cúpula europeia na quinta e sexta-feira (16) em Bruxelas.

A tensão começou em agosto, quando a Itália pediu a exclusão da Espanha do Espaço Schengen, a zona europeia de livre circulação.

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O governo italiano denunciou então as "imagens chocantes" de migrantes chegando ao enclave espanhol de Ceuta e anunciou a imposição de controles de fronteira aos viajantes procedentes da Espanha.

Madri reagiu e acusou Roma de demagogia. Em resposta, estabeleceu controles para os viajantes procedentes da Itália.

De acordo com o pacto alcançado em Bruxelas, a Itália prolongará por mais uma semana os controles impostos aos viajantes procedentes da Espanha, para que expirem ao mesmo tempo que as medidas adotadas por Madri, segundo fontes governamentais italianas.

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