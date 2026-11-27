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MUNDO Espanha encerra campanha eleitoral; Sánchez tenta frear a direita e a extrema direita Se a extrema direita chegar ao governo após as eleições antecipadas, será a primeira vez que isso acontece desde a morte do ditador Francisco Franco

A Espanha encerra nesta sexta-feira (27) a campanha antes das eleições de domingo (29), nas quais o primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez espera desafiar as pesquisas favoráveis à direita, que pode chegar ao poder com o apoio da extrema direita.

Se a extrema direita chegar ao governo após as eleições legislativas antecipadas, inicialmente previstas para meados de 2027, será a primeira vez que isso acontece na Espanha desde a morte do ditador Francisco Franco, em 1975.

A votação na quarta maior economia da zona do euro será acompanhada de perto devido à proximidade de outras eleições em países importantes da Europa, como França, Itália e Polônia.

Uma mudança de signo político na Espanha reforçaria o avanço das forças conservadoras e de extrema direita na região, onde Sánchez é uma das vozes mais visíveis da esquerda.

No último debate exibido na televisão na noite de quinta-feira, Sánchez (PSOE) apresentou o pleito de domingo como uma decisão entre "dois caminhos muito diferentes": o da "Espanha próspera", que ele encarnaria com seus avanços sociais, e o de uma "Espanha de cortes, de congelamento de salários", caso a direita e a extrema direita governem o país.

Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular (PP, direita) e favorito nas pesquisas, concentrou os ataques à gestão econômica e aos escândalos de corrupção que atingiram o Executivo. "Sánchez não responde a nada. Só foge", disse.

Por sua vez, o candidato do partido de extrema direita Vox, Santiago Abascal, responsabilizou o governo por ter promovido uma imigração em larga escala que, segundo ele, agravou a crise de habitação – uma das principais preocupações dos eleitores –, deteriorou os serviços públicos e aumentou a insegurança.

A imigração virou um tema crucial da campanha, em um país onde milhares de estrangeiros, principalmente latino-americanos, aguardam uma resposta a seus pedidos de regularização no âmbito de um processo extraordinário impulsionado pelo governo socialista.

Últimos comícios em Madri, Sevilha e Valência

Na noite de sexta-feira, Sánchez encerrará a campanha em Madri, enquanto Feijóo fará um comício em Sevilha, na Andaluzia. Abascal discursará em Valência, leste do país.

Para a cientista política Paloma Román, da Universidade Complutense de Madri, as últimas horas de campanha serão decisivas para o socialista, que busca "mobilizar os abstencionistas", geralmente de esquerda, diante de uma direita que concentrou sua mensagem no lema "tirar Sánchez" do poder.

Segundo as pesquisas, o PP será o mais votado, mas a distância para o PSOE caiu nas últimas semanas. O partido conservador não alcançaria maioria absoluta no Congresso, o que poderia levá-lo a buscar o apoio da extrema direita, terceira força política do país e que poderia quase dobrar o número de cadeiras no Parlamento.

PP e Vox governam juntos várias regiões.

Escândalos e crises

Após mais de oito anos à frente do governo, Sánchez enfrenta sua eleição mais difícil, consolidado como figura internacional da esquerda após seus embates com Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Mas, dentro da Espanha, ele está muito desgastado por uma série de escândalos de corrupção que envolvem antigos colaboradores próximos e membros de sua família.

O socialista de 54 anos, que se orgulha do dinamismo da economia espanhola apesar das persistentes desigualdades, tenta tirar proveito do descontentamento provocado pela crise de acesso à moradia. De fato, ele antecipou as eleições quando o Congresso derrubou um pacote de medidas para enfrentar a situação.

A oposição critica Sánchez por não conseguir frear a escalada dos preços da habitação, nem do custo de vida em geral. Também reprova a gestão socialista por não ter antecipado a crise migratória em Ceuta no mês de julho, quando dezenas de milhares de migrantes entraram no território espanhol no norte da África a partir de Marrocos.

Além disso, acusa o governo socialista de falta de investimentos ao recordar os dois acidentes de trens de alta velocidade que deixaram 115 mortos neste ano.

Feijóo, de 65 anos, destaca seu balanço à frente da região noroeste da Galícia durante 13 anos e afirma que pretende virar a página da era Pedro Sánchez com "verdade, decência e gestão".

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