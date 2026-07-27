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Europa Espanha enfrenta dias cruciais para conter incêndios perto de Madri Em Cerebros, a cerca de 160 quilômetros da capital espanhola, o céu está coberto de fumaça branca e cheira a queimado

A Espanha enfrentou dois dias decisões para controlar os incêndios nas imediações de Madri, onde dezenas de milhares de pessoas têm uma esperança de retorno em breve para suas casas ou para o que restou delas.

O avanço dos incêndios de magnitude histórica desacelerou, anunciaram, nesta segunda-feira (27), as autoridades, que pretendem estabilizar seu perímetro antes de uma nova onda de calor a partir de quarta-feira (29), que aumentará o risco de incêndios a níveis extremos.

Os incêndios nos arredores de Madri somam-se outro foco no leste do país, em Castellón, para onde o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, atuou nesta segunda-feira (27).

“Horas difíceis, horas complexas, vamos ter um aumento das temperaturas”, afirmou o dirigente socialista.

Os incêndios avançaram rapidamente pela vegetação seca devido às sucessivas ondas de calor que ocorreram em maio e à falta de chuva, tanto na região de Madri quanto em suas imediações. O fogo avançou por ofertas de milhares de hectares e obrigou 75.000 pessoas a abandonar suas casas ou locais de veraneio.

Em Cerebros, a cerca de 160 quilômetros de Madri, o céu está coberto de fumaça branca e cheira a queimado. Nos arredores ainda há áreas verdes em chamas.

David Sánchez, um pintor e decorador de 48 anos, é um dos evacuados que puderam voltar para casa nesta segunda-feira e, ao retornar, encontrou suas plantações queimadas.

"Eu já perdi muitas oliveiras e pistacheiros queimados, sabe? Agora é limpar tudo, voltar a plantar e pronto. É uma merda, para falar a verdade. É que o fogo voltou a se ativar ali embaixo", afirmou.

"Não sabemos de nada"

Num abrigo improvisado instalado em Las Rozas, subúrbio de Madri, os deslocados se perguntam com o que irão se deparar caso lhes permitam voltar para suas casas.

David Leiva, de 32 anos, porteiro em um condomínio residencial, afirmou que o processo foi “um tanto caótico”.

“Não sabemos em que momento vamos chegar em casa, se vai pegar fogo (...) Não sabemos de nada”, conto.

O incêndio, que começou na província de Ávila mas que se estendeu à região de Madri, é o “maior incêndio florestal da história recente” de Espanha, com quase 50.000 hectares afectados, afirmou o governo no domingo.

A reabertura do trânsito em algumas rodovias até agora interditadas permitidas constatou, nesta segunda-feira, os efeitos das chamas: uma dezena de veículos carbonizados em um parque industrial, um pinheiro que ainda queimava em meio a um bosque ou um filhote de veado morto.

"É desolador. Veados mortos, animais desaparecidos. Lá em cima há animais mortos, tenho tudo gravado", disse à AFP Karim Benali, um voluntário em uma área próxima ao município de Navaluenga.

“Ninguém fez nada (...) Aqui deixou que queimasse”, lamentou.

"Uma emergência climática"

Durante a noite de domingo (26), houve queda nas temperaturas, diminuição do vento e maior umidade que favoreceram o trabalho dos bombeiros.

Os incêndios "reduziram o avanço", informou a delegação do governo espanhol em Madri, que anunciou, no entanto, que o fogo "segue ativo e sem estar estabilizado".

Além disso, uma janela de oportunidade é curta, com a chegada, a partir de quarta-feira, de uma nova onda de calor que exigirá pelo menos até domingo e poderá levar as temperaturas a até 40ºC.

O risco de incêndio aumenta "a níveis extremos, dificultando ainda mais os trabalhos de extinção", alertou a agência meteorológica AEMET.

“Segunda e terça são dias absolutamente centrais para controlar o fogo”, anunciou o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska.

O presidente do governo, por sua vez, atribuiu a situação às mudanças climáticas.

“Não é uma sucessão de episódios isolados, e sim a expressão mais dolorosa de uma emergência climática”, disse. "Não é mais uma exceção, é a regra em si", completou.

As mudanças climáticas, causadas principalmente pela combustão contínua de petróleo, carvão e gás, agravaram a atual seca, concluíram climatologistas do grupo World Weather Attribution em um estudo publicado na semana passada.

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