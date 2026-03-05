Espanha enviará fragata ao Chipre em meio a tensão com EUA por guerra no Irã
A fragata espanhola se juntará aos reforços que França, Grécia, Itália e Reino Unido estão enviando para a ilha do Mediterrâneo Oriental
O Ministério da Defesa da Espanha anunciou nesta quinta-feira o envio de uma fragata para o Chipre para missões de "proteção e defesa aérea", em meio à polêmica com Washington sobre uma guerra contra o Irã que Madri considera ilegal.
No domingo, a base militar britânica em Akrotiri, no Chipre, foi atingida por um drone. A fragata espanhola se juntará aos reforços que França, Grécia, Itália e Reino Unido estão enviando para a ilha do Mediterrâneo Oriental.
Antes do anúncio do envio da fragata, e comentando a possibilidade de envio de tropas para o Chipre, o chanceler José Manuel Albares fez uma distinção entre "a União Europeia" e "uma esfera muito diferente, que é a operação militar dos Estados Unidos e de Israel no Irã e contra o Irã".
Espanha e Estados Unidos vivem uma semana de tensão e acusações mútuas depois que Madri negou o uso das bases aéreas de Rota e Morón, no sul do país, para aeronaves que participam da campanha militar contra o Irã.
Na noite de quarta-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que a Espanha havia mudado de ideia e iria "cooperar", sem especificar o que queria dizer.