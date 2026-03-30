A- A+

Guerra no Oriente Médio Espanha fecha espaço aéreo aos aviões americanos envolvidos na guerra "Não são autorizadas as bases e, naturalmente, também não é autorizada a utilização do espaço aéreo espanhol para ações relacionadas com a guerra no Irã"

A Espanha não permitirá o uso do seu espaço aéreo por aviões militares americanos que participem na guerra do Irã, anunciou a ministra da Defesa do governo de Pedro Sánchez, Margarita Robles.

“Não são autorizadas as bases e, naturalmente, também não é autorizada a utilização do espaço aéreo espanhol para ações relacionadas com a guerra no Irã”, afirmou Robles, em declarações transmitidas à AFP pelo Ministério da Defesa.

Veja também