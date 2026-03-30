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Guerra no Oriente Médio

Espanha fecha espaço aéreo aos aviões americanos envolvidos na guerra

"Não são autorizadas as bases e, naturalmente, também não é autorizada a utilização do espaço aéreo espanhol para ações relacionadas com a guerra no Irã"

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Bandeira da EspanhaBandeira da Espanha - Foto: Pixabay/Reprodução

A Espanha não permitirá o uso do seu espaço aéreo por aviões militares americanos que participem na guerra do Irã, anunciou a ministra da Defesa do governo de Pedro Sánchez, Margarita Robles.

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“Não são autorizadas as bases e, naturalmente, também não é autorizada a utilização do espaço aéreo espanhol para ações relacionadas com a guerra no Irã”, afirmou Robles, em declarações transmitidas à AFP pelo Ministério da Defesa.

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