DESASTRE
Espanha identifica 12 estrangeiros mortos em choque de trens, incluindo dois latinos
Quatro cidadãos americanos, um argentino e um mexicano estão entre as vítimas fatais
Não há brasieiros identificados no acidente de trem na Espanha, em que mais de 60 morreram - Foto: Handout / Guardia Civil / AFP
As autoridades da Espanha informaram neste domingo(1º) que identificaram pelo menos 12 estrangeiros entre os 69 mortos no acidente ferroviário da semana passada, incluindo quatro cidadãos americanos, um argentino e um mexicano.
Um órgão judicial que foi criado para realizar o trabalho de identificação já anunciou a morte de um francês e de um português, além de 54 espanhóis.
Com exceção de três, todas as vítimas do choque de trens de alta velocidade já foram reveladas, indicou o órgão em um comunicado.