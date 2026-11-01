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DESASTRE Espanha identifica 12 estrangeiros mortos em choque de trens, incluindo dois latinos Quatro cidadãos americanos, um argentino e um mexicano estão entre as vítimas fatais

As autoridades da Espanha informaram neste domingo(1º) que identificaram pelo menos 12 estrangeiros entre os 69 mortos no acidente ferroviário da semana passada, incluindo quatro cidadãos americanos, um argentino e um mexicano.

Um órgão judicial que foi criado para realizar o trabalho de identificação já anunciou a morte de um francês e de um português, além de 54 espanhóis.

Com exceção de três, todas as vítimas do choque de trens de alta velocidade já foram reveladas, indicou o órgão em um comunicado.

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