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Hantavírus Espanha não tomou decisão sobre cruzeiro contaminado pelo vírus Em uma entrevista à 'La Radio Canaria', o vice-presidente do governo regional das Ilhas Canárias, Manuel Domínguez, disse nesta terça-feira que seria "melhor" que o navio não parasse nas ilhas e seguisse para o território espanhol continental

A Espanha não tomará "nenhuma decisão" sobre receber o cruzeiro com um possível foco de hantavírus antes da análise dos "dados epidemiológicos coletados do navio na sua passagem por Cabo Verde", afirmou nesta terça-feira (5) o Ministério da Saúde espanhol, em uma aparente contradição com a OMS.

"Em função dos dados epidemiológicos recolhidos do navio na sua passagem por Cabo Verde, se decidirá qual escala é mais pertinente. Até lá, o Ministério da Saúde não tomará nenhuma decisão, como informamos à Organização Mundial da Saúde", escreveu o ministério na rede social X, pouco depois de a OMS anunciar que a Espanha aceitou receber o cruzeiro no arquipélago das Canárias.

#Hantavirus cluster linked to cruise ship travel:

Since 1 April when the boat set sail, of the 147 passengers and crew, 7 people have become ill, among whom 3 have died, 1 is critically ill and 3 are reporting mild symptoms.



Based on the current information, including how… pic.twitter.com/KDKwmrNeBt — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2026

Em uma entrevista à 'La Radio Canaria', o vice-presidente do governo regional das Ilhas Canárias, Manuel Domínguez, disse nesta terça-feira que seria "melhor" que o navio não parasse nas ilhas e seguisse para o território espanhol continental.

“Se a parada não tivesse sido nas Canárias, melhor, porque certamente podem existir outros recursos no território continental, mas se for assim, então (que seja) com todas as garantias possíveis”, afirmou Domínguez.

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