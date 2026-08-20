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Tragédia Espanha regista quase 4.500 mortes atribuíveis ao calor desde junho Na mesma época do ano passado, 3.073 mortes foram relacionadas ao calor, e 1.890 em 2024

A Espanha registrou quase 4.500 mortes causadas ao calor entre 1º de junho e 19 de agosto, o número mais alto nesse período desde 2022, segundo dados do Instituto de Saúde Carlos III, de Madri, consultados nesta quinta-feira (20) pela AFP.

Na mesma época do ano passado 3.073 mortes foram relacionadas ao calor, e 1.890 em 2024. Somente 2022 registrou uma estimativa semelhante, com 4.520 mortos.

Desta vez, as mortes vinculadas ao calor, segundo os dados publicados diariamente e revisados regularmente por esse instituto, chegam a 4.458 desde 1º de junho.

As estimativas são baseadas num sistema denominado "MoMo" (Monitorização da Mortalidade), que regista diariamente o número de óbitos em Espanha e calcula a diferença em relação à mortalidade prevista a partir das séries históricas disponíveis.

O sistema também incorpora fatores como as temperaturas informadas pela Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

A Espanha tem enfrentado ondas de calor cada vez mais longas e frequentes nos últimos anos, com temperaturas que superam facilmente os 40 ºC.

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