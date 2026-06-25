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CALOR Espanha registra 212 mortes que podem ser atribuídas ao calor em quatro dias As estimativas são baseadas no sistema "MoMo", que compila diariamente o número de óbitos na Espanha e calcula o desvio da mortalidade em relação à mortalidade previsível

Pelo menos 212 mortes registradas entre domingo e quarta-feira na Espanha podem ser atribuídas à onda de calor que atingiu o país na última semana, afirmou o Instituto de Saúde Carlos III, de Madri.

Como comparação, segundo o instituto, em 2025 morreram 98 pessoas nesses quatro dias.

As estimativas são baseadas em um sistema chamado 'MoMo' (Monitoramento da Mortalidade), que compila diariamente o número de óbitos na Espanha e calcula o desvio da mortalidade em relação à mortalidade previsível, de acordo com as séries históricas registradas.

O sistema também leva em consideração fatores como as temperaturas divulgadas pela Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

Nesta quinta-feira, nenhuma região da Espanha permanecia em alerta laranja ou vermelho por calor, segundo a Aemet.

A segunda-feira (28,17°C em média) e a terça-feira (28,08°C) foram os dias mais quentes já registrados na Espanha em um mês de junho desde 1950, anunciou a Aemet na quarta-feira.

No ano passado, o mês de junho de 2025 foi o mais quente já registrado, segundo a agência meteorológica.

O Ministério da Saúde espanhol informou que, entre 16 de maio e 30 de setembro de 2025, 3.832 mortes foram atribuídas ao calor no país.

A Espanha, um dos países mais afetados pelas mudanças climáticas na Europa, está acostumada a temperaturas extremas, mas há alguns anos enfrenta a intensificação das ondas de calor, com poucas pausas ao longo de todo o verão.

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