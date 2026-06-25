Qui, 25 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta25/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CALOR

Espanha registra 212 mortes que podem ser atribuídas ao calor em quatro dias

As estimativas são baseadas no sistema "MoMo", que compila diariamente o número de óbitos na Espanha e calcula o desvio da mortalidade em relação à mortalidade previsível

Reportar Erro
Espanha registra 212 mortes que podem ser atribuídas ao calor em quatro diasEspanha registra 212 mortes que podem ser atribuídas ao calor em quatro dias - Foto: Stephane de Sakutin / AFP

Pelo menos 212 mortes registradas entre domingo e quarta-feira na Espanha podem ser atribuídas à onda de calor que atingiu o país na última semana, afirmou o Instituto de Saúde Carlos III, de Madri.

Como comparação, segundo o instituto, em 2025 morreram 98 pessoas nesses quatro dias.

As estimativas são baseadas em um sistema chamado 'MoMo' (Monitoramento da Mortalidade), que compila diariamente o número de óbitos na Espanha e calcula o desvio da mortalidade em relação à mortalidade previsível, de acordo com as séries históricas registradas.

Leia também

• Onda de calor sufoca Europa e coloca redes elétricas à prova

• Torre Eiffel e Louvre fecharão mais cedo devido à onda de calor

• Ao menos 40 pessoas morreram afogadas na França durante onda de calor

O sistema também leva em consideração fatores como as temperaturas divulgadas pela Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

Nesta quinta-feira, nenhuma região da Espanha permanecia em alerta laranja ou vermelho por calor, segundo a Aemet.

A segunda-feira (28,17°C em média) e a terça-feira (28,08°C) foram os dias mais quentes já registrados na Espanha em um mês de junho desde 1950, anunciou a Aemet na quarta-feira.

No ano passado, o mês de junho de 2025 foi o mais quente já registrado, segundo a agência meteorológica.

O Ministério da Saúde espanhol informou que, entre 16 de maio e 30 de setembro de 2025, 3.832 mortes foram atribuídas ao calor no país.

A Espanha, um dos países mais afetados pelas mudanças climáticas na Europa, está acostumada a temperaturas extremas, mas há alguns anos enfrenta a intensificação das ondas de calor, com poucas pausas ao longo de todo o verão.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter