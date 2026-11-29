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europa Espanha registra participação recorde em eleições cruciais para Pedro Sánchez Intensa mobilização reflete o interesse despertado por um pleito marcado por uma profunda polarização política

A participação eleitoral atingiu, neste domingo (29), níveis recordes nas eleições espanholas, nas quais o socialista Pedro Sánchez disputa sua permanência no poder contra uma direita que aparece como favorita nas pesquisas e uma extrema direita que pode integrar o governo pela primeira vez em meio século.

Às 13h00 GMT (10h00 no horário de Brasília), 45,75% dos eleitores residentes na Espanha haviam votado. O índice representa 5,27 pontos percentuais a mais do que nas últimas eleições legislativas de 2023 e a maior participação registrada nesse horário desde o retorno da democracia, segundo a imprensa espanhola.

A intensa mobilização reflete o interesse despertado por um pleito marcado por uma profunda polarização política.

A votação é acompanhada de perto na Europa. Uma eventual mudança de governo reforçaria o avanço da direita e da extrema direita no continente, onde Sánchez se consolidou como uma das vozes mais proeminentes da esquerda, especialmente por sua defesa da causa palestina e por seus embates com o presidente americano, Donald Trump.

"A situação atual do país é preocupante; portanto, é evidente que é necessária uma mudança", avaliou à AFP, em Madri, Andrés Zambrano, um funcionário público de 30 anos.

"Eu quero algo novo; o passado, eu não quero, já o conheço, já o vivi", afirmou Itziar López, uma professora em Barcelona.

"Votar em massa"

Após votar em Madri, Sánchez pediu que a população vote "em massa", a fim de enviar "uma mensagem clara sobre qual será a orientação" do novo governo, pois "isso é muito importante não apenas para a Espanha, mas também para a Europa".

"Quanto maior for essa mobilização (...), maior força o Governo terá para continuar implementando suas políticas", ressaltou com otimismo Sánchez, que alerta para a "involução" que, a seu ver, um governo da oposição representaria.

A maioria das pesquisas aponta para uma vitória do Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo, embora ele provavelmente precise do apoio do partido de extrema direita Vox para governar.

Feijóo, muito crítico em relação aos escândalos de corrupção do Governo, pediu aos espanhóis que "votem com memória". "A Espanha tomará uma decisão inapelável" neste dia, acrescentou após votar em Madri.

As seções eleitorais permanecerão abertas até as 19h00 GMT (16h00 no horário de Brasília).

Crise

Após mais de oito anos no poder, Sánchez, de 54 anos, chega a estas eleições bastante desgastado. Um sobrevivente político nato, ele antecipou o pleito diante da crescente dificuldade para aprovar suas reformas em um Parlamento fragmentado.

A crise do acesso à moradia ofuscou o bom desempenho de uma economia que cresce acima da média europeia.

Somam-se a isso as investigações judiciais que envolvem seus antigos colaboradores e familiares, além de dois graves acidentes ferroviários que colocaram a gestão do governo sob escrutínio.

A chegada em massa de migrantes do Marrocos ao enclave norte-africano de Ceuta, em julho, e o recente aumento no fluxo de chegadas às Ilhas Canárias também colocaram a questão migratória no centro do debate eleitoral.

Extrema direita, às portas do poder?

Feijóo, de 65 anos, aspira chegar ao Palácio de la Moncloa, depois de ter ficado muito perto de conseguir isso em 2023. Desta vez, a ascensão do Vox, com quem o PP governa em várias regiões, pode mudar o cenário.

"Espero que os espanhóis possam votar sem medo", disse neste domingo o líder do Vox, Santiago Abascal, que, após depositar seu voto, pediu "uma participação em massa para que não seja preciso se arrepender amanhã".

O Vox capitaliza o descontentamento social e a crescente rejeição à migração, ganhando terreno, particularmente, entre os jovens.

Mais de meio século após a morte do ditador Francisco Franco, em 1975, a possibilidade de a extrema direita chegar ao Executivo espanhol representaria um ponto de inflexão no país.

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