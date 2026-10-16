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Aquecimento Global

Espanha registrou o mês de setembro mais quente desde o início dos registros

"Com uma temperatura média na Espanha peninsular de 22,5°C, a anomalia foi de +3,4°C na comparação com a média do período de referência 1991-2020", informou a agência meteorológica estatal, Aemet

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Turistas se protegem do sol com guarda-chuvas enquanto visitam a praça de touros em Ronda, no sul da EspanhaTuristas se protegem do sol com guarda-chuvas enquanto visitam a praça de touros em Ronda, no sul da Espanha - Foto: Jorge Guerrero/AFP

A Espanha viveu o mês de setembro mais quente desde o início dos registros, em 1961, informou nesta sexta-feira (16) a agência meteorológica estatal, Aemet.

"Setembro de 2026 foi extremamente quente: com uma temperatura média na Espanha peninsular de 22,5°C, a anomalia foi de +3,4°C na comparação com a média do período de referência 1991-2020", informou a Aemet.

Este foi o mês de setembro mais quente desde o início da série, em 1961, superando o recorde anterior, de 1987, em 0,7°C.

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Pela primeira vez, um mês de setembro teve uma temperatura média superior à média normal do verão, que é de 22,1°C no período de 1991-2020.

A Espanha igualou o recorde histórico de calor para o mês quando o termômetro atingiu 45,7°C no município de El Granado, na província andaluza de Huelva, que foi também a maior temperatura do ano.

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