CONSELHO DE PAZ

Espanha: Sánchez rejeita convite de Trump a Conselho da Paz por "coerência"

Presidente espanhol pontuou que o futuro de Gaza e da Cisjordânia deve pertencer aos palestinos e ressaltou a importância do diálogo da Palestina com Israel

Primeiro-ministro da Espanha, Pedro SanchezPrimeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez - Foto: John Thys / AFP

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, agradeceu o convite, mas anunciou que a Espanha não ingressará no novo "Conselho da Paz", proposto pelo presidente americano, Donald Trump, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 23. O líder espanhol justificou a decisão mencionando "coerência".

"Tomamos essa decisão em coerência e em consistência com o nosso compromisso com a ordem multilateral, com a Organização das Nações Unidas (ONU) e com os direitos internacionais. É evidente que esse conselho está fora da ONU e, com certeza, não incluiu a Autoridade Palestina", afirmou.

Sánchez pontuou que o futuro de Gaza e da Cisjordânia deve pertencer aos palestinos e ressaltou a importância do diálogo da Palestina com Israel. Diante disso, ele reiterou que a Espanha se mantém comprometida com paz e com outros países europeus e agentes internacionais, apostando na estabilização da região.


 

