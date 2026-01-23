Espanha: Sánchez rejeita convite de Trump a Conselho da Paz por "coerência"
Presidente espanhol pontuou que o futuro de Gaza e da Cisjordânia deve pertencer aos palestinos e ressaltou a importância do diálogo da Palestina com Israel
O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, agradeceu o convite, mas anunciou que a Espanha não ingressará no novo "Conselho da Paz", proposto pelo presidente americano, Donald Trump, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 23. O líder espanhol justificou a decisão mencionando "coerência".
"Tomamos essa decisão em coerência e em consistência com o nosso compromisso com a ordem multilateral, com a Organização das Nações Unidas (ONU) e com os direitos internacionais. É evidente que esse conselho está fora da ONU e, com certeza, não incluiu a Autoridade Palestina", afirmou.
Leia também
• Trump apresenta seu Conselho de Paz, para o qual o primeiro-ministro canadense foi desconvidado
• UE tem 'sérias dúvidas' sobre 'Conselho da Paz' de Donald Trump
• Quais países aceitaram fazer parte do 'Conselho da Paz' de Trump e quais recusaram
Sánchez pontuou que o futuro de Gaza e da Cisjordânia deve pertencer aos palestinos e ressaltou a importância do diálogo da Palestina com Israel. Diante disso, ele reiterou que a Espanha se mantém comprometida com paz e com outros países europeus e agentes internacionais, apostando na estabilização da região.