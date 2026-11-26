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Internacional Espanha se mobiliza para evitar maré negra após naufrágio na costa de Ibiza Acidente resultou na morte de um dos 17 tripulantes, que faleceu após ser resgatado

As autoridades espanholas adotaram medidas preventivas, nesta quinta-feira (26), após o naufrágio de um navio de bandeira maltesa que transportava 7.000 toneladas de óleo diesel ao largo da costa de Ibiza, para evitar danos ao meio ambiente no Mediterrâneo.

Uma embarcação da agência espanhola Salvamento Marítimo, enviada à área onde o Med Emre naufragou, informou, pouco antes das 7h00 GMT (4h00 de Brasília), que "não foram observados destroços da embarcação, objetos flutuantes ou indícios de poluição", detalharam fontes do governo espanhol.

O acidente resultou na morte de um dos 17 tripulantes, que faleceu após ser resgatado.

A embarcação, com quase 120 metros de comprimento, naufragou por uma causa ainda desconhecida na noite de quarta-feira (25), entre Valência e Ibiza, a cerca de 57 milhas náuticas (aproximadamente 106 km) a leste de Valência e 30 milhas (56 km) ao norte de Ibiza, enquanto navegava de Algeciras em direção a Barcelona.

"Seis resgatados foram levados para o aeroporto de Ibiza, e dois deles precisaram de atendimento médico. Um deles morreu posteriormente no hospital de Ibiza", informou o governo.

Segundo dados de monitoramento marítimo da empresa Kpler, o navio transportava cerca de 66.000 barris de produtos refinados.

Após o naufrágio, a Direção-Geral da Marinha Mercante acionou um plano marítimo a partir das "23h45 do dia 25 de novembro, para coordenar a resposta ao sinistro e avaliar suas possíveis consequências ambientais", detalhou a fonte.

A ativação do plano no nível 2, "pulando os níveis 0 e 1", deve-se ao fato de que "a área onde ocorreu o vazamento é uma zona especialmente vulnerável", explicou à rádio Cadena SER Emilio Rodríguez Díaz, professor do mestrado em segurança marítima da Universidade de Cádis.

Por estar "na zona econômica exclusiva espanhola, muito perto das Ilhas Baleares, pode haver um impacto na [planta marinha] posidonia (...) e no turismo", afirmou.

"Se fizermos uma comparação com o Prestige, de que todos nos lembramos, o Prestige transportava 77.000 toneladas de petróleo. Neste caso, estamos falando de 10% do que o Prestige carregava", disse o especialista.

Ele se referia a um dos piores vazamentos de petróleo da história da Europa, quando, em novembro de 2002, o navio-petroleiro com bandeira das Bahamas afundou na costa da Galícia e 63.000 toneladas de combustível foram parar no mar, sujando 2.900 quilômetros de costa.

Quase 200.000 aves marinhas morreram, apesar da intervenção de dezenas de milhares de voluntários.

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