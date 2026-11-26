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Internacional Espanha se mobiliza para evitar maré negra após naufrágio na costa de Ibiza Ao meio-dia desta quinta-feira, o navio "Med Emre" estava "com a quilha voltada para cima, o que indica que não se encontra afundado neste momento", informaram fontes do governo espanhol

As autoridades espanholas adotaram medidas preventivas nesta quinta-feira (26) após o naufrágio de um navio de bandeira maltesa que transportava 7.000 toneladas de óleo diesel na costa de Ibiza, para evitar danos ao meio ambiente nessa região sensível do Mediterrâneo.

Ao meio-dia desta quinta-feira, o navio "Med Emre" estava "com a quilha voltada para cima, o que indica que não se encontra afundado neste momento", informaram fontes do governo espanhol.

Um tripulante morreu após ser resgatado.

A Espanha enviou uma embarcação com capacidade para combater um possível vazamento e um barco de salvamento para uma região situada a cerca de 57 milhas náuticas (106 km) a leste de Valência e 30 milhas (56 km) ao norte da ilha de Ibiza.

As embarcações chegaram ao local para realizar "uma avaliação e um monitoramento constante da situação", acrescentaram as fontes.

O navio-tanque, com quase 120 metros de comprimento, sofreu uma entrada de água por uma razão ainda desconhecida enquanto navegava de Algeciras para Barcelona, transportando cerca de 66.000 barris de produtos refinados, segundo dados de monitoramento marítimo da empresa Kpler.

A capitã marítima de Valência, Elena Delgado, afirmou que a área afetada pela contaminação "desapareceu, aquela mancha se degradou, evaporou e atualmente não há contaminação na região".

"Além disso, a embarcação de salvamento marítimo, a 'Clara Campoamor', conseguiu fixar um cabo de reboque e, portanto, neste momento o navio está firmemente preso (amarrado, ndlr) a um cabo de reboque da embarcação de salvamento marítimo (...) e, portanto, a situação está estabilizada", acrescentou.

"Continuamos acompanhando muito de perto o naufrágio", afirmou na rede social X o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez.

"Duas áreas protegidas"

Após o naufrágio, os 17 tripulantes foram resgatados. "Dois deles precisaram de atendimento médico" e "um morreu posteriormente no hospital de Ibiza", informou o governo.

"O acidente ocorreu em uma área de especial valor ecológico, onde se sobrepõem duas áreas protegidas: o Corredor de Migração de Cetáceos do Mediterrâneo e o Canal de Ibiza", lamentou, em comunicado, a ONG de proteção dos oceanos Oceana.

"Trata-se de uma região particularmente sensível, por isso pedimos uma rápida atuação das autoridades para evitar danos ao meio marinho e uma investigação minuciosa para determinar as causas do acidente", declarou Ricardo Aguilar, diretor de expedições da Oceana na Europa.

A ONG alertou para possíveis consequências negativas para "as comunidades locais, a pesca e outras atividades econômicas da região".

10% da carga do Prestige

"Se fizermos uma comparação com o 'Prestige', que todos lembramos, aquele navio transportava 77.000 toneladas de petróleo bruto. Neste caso, estamos falando de 10% do que o 'Prestige' transportava", explicou à rádio Cadena SER Emilio Rodríguez Díaz, professor do mestrado em segurança marítima da Universidade de Cádiz.

O especialista se referia a um dos piores vazamentos de petróleo da história da Europa, quando, em novembro de 2002, aquele petroleiro de bandeira das Bahamas naufragou na costa da Galícia e 63.000 toneladas de óleo combustível foram parar no mar, contaminando 2.900 quilômetros de litoral.

Quase 200.000 aves marinhas morreram, apesar da atuação de dezenas de milhares de voluntários.

Diante do naufrágio do 'Med Emre', também foi ativado um plano estatal de proteção costeira para "antecipar possíveis impactos no litoral e preparar a coordenação das ações necessárias", destacaram as fontes do governo.

Isso "não significa que tenha sido constatada contaminação na costa", ressaltaram.

Um levantamento aéreo e imagens de satélite solicitadas ao sistema europeu Copernicus deverão permitir a identificação de possíveis indícios de contaminação nessa região bastante turística nas próximas horas e nos próximos dias.

"O navio precisava ter os tanques de carga separados do revestimento externo das laterais da embarcação", o que cria "uma espécie de proteção que impede que a carga desses navios, que é bastante poluente, chegue ao exterior", acrescentou.

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