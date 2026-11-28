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Europa Espanha se prepara para eleições decisivas no domingo Com a direita como favorita no pleito, o atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, coloca em jogo sua permanência à frente do governo

A Espanha se prepara, neste sábado (28), para eleições decisivas no domingo, nas quais o socialista Pedro Sánchez coloca em jogo sua permanência à frente do governo, diante de uma direita que surge como favorita e que poderia chegar ao poder com o apoio da extrema direita.

A maioria das pesquisas aponta o Partido Popular (PP, de direita), liderado por Alberto Núñez Feijóo, como vencedor do pleito, embora sem alcançar a maioria absoluta. Para obtê-la, a legenda poderia recorrer à crescente extrema direita do Vox, partido para o qual as pesquisas preveem uma ascensão expressiva.

Caso a extrema direita integre o governo, seria a primeira vez que isso ocorreria na Espanha desde a transição democrática que se seguiu à morte do ditador Francisco Franco, em 1975.

"As sociedades não avançam viajando ao passado", advertiu Sánchez na sexta-feira, durante seu comício de encerramento de campanha em Madri, no qual pediu votos, assegurando que uma "maioria progressista" estava "ao alcance".

As eleições na Espanha, quarta maior economia da zona do euro, serão acompanhadas com muita atenção na Europa, dada a proximidade de pleitos em países como França, Itália e Polônia, que poderiam redefinir o equilíbrio de poder dentro da UE.

"[Estou] com muito medo da ascensão da extrema direita (...), como estamos vendo também em muitos países, e com medo de nos tornarmos parecidos com países como Estados Unidos, Argentina e outros na Europa", avaliou neste sábado Marian Gimeno, uma gestora de projetos de 30 anos, em Barcelona.

"O que eu quero é que tirem o Sánchez", opinou, por sua vez, em Madri, Margarita Jiménez, aposentada e que no passado votou no Partido Socialista, mas que agora está decepcionada com a gestão. "Quero que ele vá embora", acrescentou sobre Sánchez, que está no governo desde 2018.

Feijóo em Ceuta

A lei eleitoral espanhola proíbe que, no período conhecido como "dia de reflexão", que antecede o pleito, os partidos façam campanha ou peçam votos. Sem atos públicos programados, Feijóo escolheu, contudo, o destino simbólico de Ceuta para uma breve visita, "como demonstração de apoio e solidariedade ao povo de Ceuta", segundo seu partido.

Esse enclave espanhol no norte da África ganhou destaque no noticiário quando milhares de migrantes entraram, vindos do Marrocos, no final de julho.

Muitos retornaram horas depois ou foram expulsos nas semanas seguintes, mas aquela entrada em massa abriu uma frente delicada para o governo de Sánchez, alvo de duras críticas da oposição por sua política mais aberta à migração, a qual incluiu um processo de regularização extraordinária.

"No dia 29 de novembro, não votem com medo; votem com coragem", conclamou o líder do Vox, Santiago Abascal, em seu movimentado ato de encerramento em Valência.

A migração, que a extrema direita defende que seja limitada, foi um dos temas centrais desta campanha, que terminou na sexta-feira, poucas horas após a notícia de uma nova tragédia nas Ilhas Canárias, uma das principais rotas marítimas de entrada na Europa para migrantes que fogem da pobreza e de conflitos.

Pelo menos 14 pessoas morreram em uma embarcação localizada perto da ilha de El Hierro, que registra um forte aumento nas chegadas nas últimas semanas.

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