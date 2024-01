Espanha substitui "deficiente" por "pessoa com deficiência" na Constituição

A- A+

O Parlamento espanhol aprovou, nesta quinta-feira (25), em definitivo a substituição na Constituição espanhola do termo "deficiente", agora considerado pejorativo, por "pessoa com deficiência", uma reforma apoiada por todos os partidos, exceto a extrema direita.

A modificação do artigo 49 da Constituição obteve os votos favoráveis de 254 senadores. Apenas os três senadores do partido de extrema direita Vox se manifestaram contra, afirmando que não queriam votar junto com a esquerda no poder.

"O termo 'deficiente' (...) é uma ofensa, um insulto ao grupo de pessoas com deficiência", explicou à AFP Mar Galcerán, a primeira pessoa com síndrome de Down eleita deputada regional na Espanha.

Esta mudança é um lembrete de que "as palavras importam", disse Galcerán, que exigiu que as pessoas com deficiência sejam consideradas "pessoas", independentemente da sua condição.

O Congresso dos Deputados aprovou a reforma na quinta-feira passada, por uma esmagadora maioria de 312 votos a favor e 32 contra - os do Vox - bem acima da maioria de três quintos necessária para uma reforma da Constituição.

O novo artigo prevê também que "as necessidades específicas das mulheres e dos menores com deficiência" serão abordadas com atenção particular.

