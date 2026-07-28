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Europa Espanha suspende ordem de evacuação por incêndios em 13 localidades de Madri e Ávila Até antes desta ordem, os incêndios em todo o país tinham obrigado a evacuação de 75.000 pessoas de suas casas ou locais de veraneio

A Espanha suspendeu, nesta terça-feira (28), a ordem de evacuação dos incêndios florestais em 13 localidades de Madri e Ávila a partir das 17h locais (14h de Brasília), informou o Ministério do Interior em um comunicado.

Uma porta-voz do ministério informou que isso significa que "se iniciam os realojamentos de pessoas em seus domicílios". No entanto, não ficou claro de imediato quantos moradores a ordem incluía.

Até antes desta ordem, os incêndios em toda a Espanha tinham obrigado a evacuação de 75.000 pessoas de suas casas ou locais de veraneio.

Em um ponto de controle da Guarda Civil no acesso ao município madrilense de Chapinería e em direção a Navas del Rey, duas das localidades evacuadas há alguns dias, treinaram-se rapidamente uma fila de cerca de 20 veículos após o anúncio do fim da restrição, comprovou um jornalista da AFP no local.

O anúncio se soma às notícias positivas das últimas horas em relação ao avanço da luta contra os incêndios devastadores que ainda não foram totalmente controlados, tanto no centro quanto no leste do país.

“Estamos contendo o fogo neste momento”, disse o jornalista do ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, no centro de comando de Navalcarnero.

“Nossa preocupação é seguir consolidando o incêndio e chegar à sua estabilização”, destacou, lembrando a situação climatológica “difícil” pelo aumento das temperaturas antes que ocorra uma onda de calor na quarta-feira.

A desescalada paralelamente ao avanço contra as chamas já tinha acontecido em Castellón, onde o município de Vall D'Uixó suspendeu o confinamento dos moradores durante a manhã.

Apesar disso, continua o combate dos bombeiros contra as chamas, que já devastaram 77.000 hectares nos últimos seis dias.

Com 207.000 hectares destruídos em todo o território espanhol desde janeiro, o ano de 2026 está perto do recorde de superfície queimada entre janeiro e julho em 20 anos de profundidade por satélite, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

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