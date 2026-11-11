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Europa Espanha tem 1ª greve geral em 14 anos por crise de moradia a semanas de eleição nacional Aluguel médio no país quase dobrou na última década, comprimindo orçamentos familiares e alimentando a insatisfação

Milhões de trabalhadores na Espanha aderiram nesta quarta-feira (11) à primeira greve geral do país em 14 anos, com foco na crise habitacional e a menos de três semanas de eleições nacionais que podem levar a extrema-direita ao poder. A paralisação deve provocar atrasos no transporte público e reduzir ou interromper a atividade de empresas, fábricas e comércio na quarta maior economia da zona do euro.

O estopim político e social foi a escalada do custo da moradia. O aluguel médio na Espanha quase dobrou na última década, comprimindo orçamentos familiares e alimentando a insatisfação. A indignação atingiu um pico após o despejo televisionado de uma mulher de 87 anos em Madri no mês anterior; que morreu pouco depois. "Maricarmen" se tornou símbolo do debate sobre aluguéis altos e dificuldade de acesso à casa própria. Ativistas de moradia aproveitaram o caso para convocar a greve e obtiveram apoio dos dois principais sindicatos do país, UGT e CCOO.

Entre as reivindicações de movimentos de moradia estão: eliminar apartamentos turísticos, endurecer o combate à especulação imobiliária e ampliar proteção a inquilinos, como renovações automáticas de contratos. UGT e CCOO também defendem maior intervenção do governo no mercado imobiliário e um novo acordo de salário mínimo por meio de negociações com entidades patronais. O lema oficial da greve é "Salários. Moradia. Preços ".

O governo do premiê Pedro Sánchez e seus aliados de esquerda veem a greve como uma chance de recolocar a habitação no centro do debate eleitoral. Após protestos ligados ao caso Maricarmen, o governo aprovou medidas emergenciais para limitar despejos e ajudar inquilinos, mas partidos de direita no Parlamento se recusaram a ratificá-las, alegando que isso reduziria a oferta de imóveis para aluguel. Sánchez convocou eleições em 5 de outubro, buscando renovar por mais quatro anos a coalizão de esquerda, mas a campanha foi ofuscada por um grave acidente de trem-bala - o segundo desastre ferroviário fatal do ano - que matou 69 pessoas e dominou o noticiário.

Segundo o analista Oriol Bartomeus, da Universidade Autônoma de Barcelona, um sucesso da greve sem episódios de violência poderia favorecer a esquerda ao recolocar moradia como tema central. Ele observou ainda que a greve pode sair pela culatra se houver confrontos ou depredações - cenário no qual PP (Partido Popular) e Vox poderiam se apresentar como forças de "ordem" diante do "caos".

O governo tentará novamente na quinta (12) fazer um Parlamento interino e reduzido aprovar os dois decretos de habitação rejeitados no mês anterior. Sánchez publicou um vídeo nas redes defendendo políticas sociais históricas ligadas ao movimento trabalhista e alertando que a direita traria austeridade. Já a porta-voz do Sumar, parceiro minoritário do governo, afirmou que a esquerda precisa de mobilização social e trabalhista, porque "direitos se conquistam nas ruas e depois chegam às instituições".

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