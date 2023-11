A- A+

Espanha Espanha vê "muito perto" de acordo com o Reino Unido sobre Gibraltar Questionado pela imprensa, o ministro espanhol acrescentou que não é "capaz de dar um horizonte temporal"

O governo espanhol garantiu nesta terça-feira (28) que está "muito perto" de alcançar um acordo definitivo com o Reino Unido sobre as regras de livre circulação de pessoas e mercadorias entre o território britânico de Gilbratar e a Espanha.

Estamos “muito perto de fechar o acordo”, indicou o jornalista o ministro espanhol de Relações Exteriores, José Manuel Albares, em Bruxelas, onde participa de uma reunião dos países da Otan, à margem da qual tem previsto se encontrar com sua contraparte britânica, David Cameron.

"Restam alguns trechos para negociar e é disso que vamos começar a tratar hoje", detalhou Albares, que disse que Cameron lhe transmitiu "esse desejo de avançar".

Questionado pela imprensa, o ministro espanhol acrescentou que não é “capaz de dar um horizonte temporal” para a assinatura do acordo.

“Não há divergências sobre o conteúdo do acordo, mas tem que se encontrar a fórmula correta” para que possa “se concretizar”, explicou.

No final de 2020, a Espanha e o Reino Unido alcançaram no último minuto um acordo temporário sobre Gibraltar, o território ultramarino britânico situado no extremo sul da Espanha, apelidado de "el Peñón" (a Rocha) pelo seu famoso limite.

O acordo concede liberdade de circulação aos trabalhadores e aos turistas para evitar transtornos. Desde então, os países seguiram negociando para assinar um acordo definitivo.

Em uma declaração enviada à AFP, o governo de Gibraltar afirmou saudar "a retomada das negociações", e assegurou "trabalhar estreitamente" com o Executivo britânico para "conseguir um acordo [...] o quanto antes".

Há um ano, a Espanha e a Comissão Europeia propuseram ao governo britânico a criação de uma zona de prosperidade partilhada com Gibraltar. Isto envolveia a Espanha assume, em nome do espaço Schengen, o controlo das fronteiras externas de Gibraltar.

Também que a fronteira terrestre entre o território e Espanha seja eliminada para garantir a fluidez da circulação de pessoas e mercadorias.

A Espanha cedeu Gibraltar à Coroa Britânica em 1713 como parte do Tratado de Utrecht, mas desde então reivindicou a soberania, o que levou a atritos fronteiriços regulares e as tensões diplomáticas entre a Espanha e o Reino Unido, atingindo o seu nível mais elevado em 1969, quando o regime de Francisco Franco tentou fechar a fronteira, que só foi totalmente reaberta em 1985.

Cerca de 15 mil pessoas, a maioria espanhola, atravessam diariamente a fronteira para trabalhar no território britânico, com cerca de 34 mil habitantes.

