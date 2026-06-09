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CUIDADOS Especialista alerta para cuidados com pessoas neurodivergentes durante São João e Copa do Mundo Essas celebrações e transmissões dos jogos são marcadas por shows, fogueiras, fogos de artifício e grandes aglomerações, que podem representar um desafio para neurodivergentes

Com a chegada da Copa do Mundo, que começa na quinta-feira (11), e das festas de São João, é preciso ter atenção redobrada para cuidados com pessoas neurodivergentes, sobretudo aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições.

Essas celebrações e transmissões dos jogos são marcadas por shows, fogueiras, fogos de artifício e grandes aglomerações. Segundo a psicopedagoga e diretora da clínica Nuno Desenvolvimento, Cinthia Cardoso, ainda que sejam momentos de grande festa, aguardados por muitas pessoas, podem representar um verdadeiro desafio para neurodivergentes.

A exposição a sons altos e repentinos, luzes intensas e ambientes movimentados pode provocar sobrecarga sensorial. Isso pode gerar desconforto, ansiedade, irritabilidade e até crises emocionais.

“O cérebro atípico apresenta uma alteração no processamento sensorial, o que significa que ele não filtra ou modula os sons da mesma maneira que a maioria das pessoas, fazendo com que escutem de forma muito mais alta e até dolorosa”, explicou a especialista.

Sinais de sobrecarga sensorial

Segundo a analista de comportamento, os sinais de sobrecarga sensocial podem variar de pessoa para pessoa, mas alguns comportamentos costumam indicar que o ambiente está se tornando excessivamente estimulante.

Entre eles estão: cobrir os ouvidos constantemente; demonstrar irritação ou nervosismo sem motivo aparente; chorar ou se isolar; apresentar dificuldade para se comunicar; agitação intensa ou comportamento repetitivo; necessidade urgente de deixar o local.

“Quando esses sinais aparecem, é importante agir rapidamente para reduzir os estímulos e oferecer um ambiente acolhedor”, orientou.

Exposição a sons altos e repentinos, luzes intensas e ambientes movimentados pode provocar sobrecarga sensorial. Isso pode gerar desconforto, ansiedade, irritabilidade e até crises emocionais. - Foto: Roberto Dziura Jr/AEN-PR

O que fazer

Algumas medidas podem ser adotadas pelos familiares para amenizar o impacto com esses ruídos. Segundo a psicopedagoga, primeiramente, é preciso explicar previamente o que está para acontecer. Também é importante mostrar que está ali para passar segurança.

“Também é interessante identificar ou criar um espaço tranquilo com almofadas, iluminação suave e objetos confortáveis para onde a pessoa autista possa ir quando estiver sobrecarregada; além do uso de abafadores e fones, que são úteis em qualquer local”, explicou.

Desrespeito à legislação

Vale ressaltar ainda que, em Pernambuco, as Leis Estaduais nº 15.736/2016 e nº 17.195/2021 proíbem a queima e a soltura de fogos de artifício com estampido em todo o estado.

A medida tem como objetivo reduzir os impactos causados pelo barulho em pessoas com hipersensibilidade auditiva, crianças, idosos e animais. Ainda assim, o desrespeito à legislação ainda é observado em diversas comemorações, o que gera preocupação para muitas famílias.

Diante dessa realidade, além dos cuidados familiares, é preciso ter a inclusão como uma responsabilidade coletiva. Também é recomendada a adoção de fogos de artifício silenciosos, criação de espaços de acolhimento sensorial e a conscientização sobre as necessidades das pessoas neurodivergentes.

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