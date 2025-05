Especialista compartilha exercícios diários de um minuto que promete "uma vida longa e feliz'" saiba

A- A+

Especialista afirma que é necessário apenas um minuto de poucos exercícios fáceis diários para ter uma vida mais longa e feliz. Principalmente para mulheres que estão enfrentando os sintomas da menopausa.

Lavina Mehta é uma personal trainer especializada em mulheres com mais de 50 anos e que têm pouca experiência com shakes de proteína e exercícios. “Nunca é tarde para começar”, segundo o lema dela.

"Tudo se resume à ciência mostrando que pequenas quantidades de movimento, se pudermos fazer isso regularmente, ao longo do dia mesmo que sejam de alguns segundos a um minuto, idealmente, pelo menos a cada hora ou a trinta minutos, seria melhor ainda.

Quando feitos "regularmente e com frequência", essas quebras nos períodos sedentários podem ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, a pressão arterial e o colesterol, além de auxiliar no metabolismo, no controle do peso e na saúde óssea, segundo a personal trainer.





"Um dos principais exercícios que funcionam e são eficazes é escovar os dentes em uma perna só. É uma maneira brilhante de incorporar o equilíbrio, porque você tem a pia como apoio”, revelou Mehta.

A especialista afirma que as pessoas que não conseguem se equilibrar por 10 segundos tem o dobro de chances de morrer prematuramente na próxima década. “Então, essa é uma estatística bastante alarmante que às vezes menciono, dependendo do público.”

Outro exercício que a especialista recomenda é o tradicional “sentar e levantar”. Ela promete que o exercício é um pouco menos “assustador” do que o agachamento, mas ainda ajudará a fortalecer a parte inferior do corpo.

"Toda vez que você fica sentado por muito tempo, como por exemplo, ficar preso em reuniões virtuais ou deitado por muito tempo no sofá, eu realmente incentivo as pessoas a se levantarem, talvez fazendo 10 repetições sentadas e 10 em pé”, diz.

A especialista também recomendou adicionar "um pouco de exercício de impacto", que pode ser "algo bem curto". "Mesmo que sejam apenas quatro segundos de intensidade mais alta, como quatro segundos de saltos em estrela, ou um pouco de boxe”.

