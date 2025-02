A- A+

saúde Especialista de Harvard revela relação entre crescimento das unhas e longevidade De acordo com uma pesquisa, as unhas podem ser um bom indicador de diversas outras questões relacionadas à saúde

A Universidade de Harvard publicou um estudo que estabelece uma relação entre a velocidade de crescimento das unhas e a longevidade.

Pesquisadores especializados em biologia e genética analisaram diversos aspectos do organismo e descobriram que esse fator pode fornecer informações essenciais sobre o processo de envelhecimento.

A relação entre o crescimento das unhas e a idade biológica

O geneticista David Sinclair destacou que a rapidez com que as unhas crescem pode estar associada ao ritmo do envelhecimento biológico. Ele explica que um crescimento acelerado pode indicar um bom estado de saúde, enquanto unhas que permanecem curtas ou se desgastam facilmente podem ser um sinal de deficiência de minerais ou vitaminas, o que afetaria o sistema imunológico.

Um artigo publicado no Journal of Investigative Dermatology (Jornal de Dermatologia Investigativa, em tradução livre) revelou que, depois dos 30 anos de idade, a taxa de crescimento das unhas diminui 0,5% ao ano. Essa redução também afeta a resistência da estrutura da unha, tornando-a mais frágil com o passar do tempo.

— Presto atenção para ver se minhas unhas crescem mais devagar ou não. Toda vez que preciso cortá-las, penso: ‘quanto tempo faz que cortei as unhas?’ — , disse Sinclair, ressaltando a importância desse indicador na avaliação do envelhecimento.

Fatores que influenciam a saúde das unhas

As unhas são compostas por uma camada endurecida de proteína e estão diretamente relacionadas à circulação sanguínea. Elas são responsáveis pelo transporte de nutrientes essenciais para a regeneração celular. No entanto, com o envelhecimento, a circulação do sangue no organismo fica mais lenta, o que pode fazer com que as unhas percam resistência e fiquem mais frágeis.

O estado das unhas também pode refletir condições de saúde geral e bem-estar emocional. Em alguns casos, podem ser observadas mudanças em sua aparência, como descamação ou enfraquecimento. A dermatologista Lysa Nyanda-Manalo enfatiza a importância de se prestar atenção a esses sinais:

— É fundamental que, ao identificar as mudanças nas unhas, o paciente procure um médico dermatologista que possa identificar um problema mais sério —, afirmou a especialista.

Embora existam produtos desenvolvidos para melhorar a aparência das unhas, o seu uso pode ser prejudicial se a superfície da unha não estiver em boas condições. Além disso, lavar as mãos com muita frequência também pode afetar sua estrutura.

— Se você mantém as mãos molhadas por muito tempo (como ao lavar a louça), isso acaba removendo a umidade ou os óleos naturais presentes na pele e nas unhas, permitindo que elas ressequem e fiquem um pouco mais quebradiças —, explicou Nyanda-Manalo.

Outros fatores que podem influenciar a saúde das unhas incluem a presença de fungos, a falta de nutrientes essenciais e a ausência de uma rotina de esfoliação, processo que causa a remoção de células mortas e favorece o crescimento adequado das unhas.

