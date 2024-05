Especialista diz quatro hábitos matinais para treinar o cérebro

A- A+

Conforme envelhecemos, cresce a preocupação com a saúde do cérebro. Muitas vezes, manter a memória, as habilidades cognitivas e a função cerebral em dia pode parecer um desafio, mas existem hábitos que podem ser incorporados aos poucos à rotina para manter o órgão afiado, especialmente após os 40 anos.

Pensando nisso, o portal americano SheFinds conversou com o especialista Michael O. McKinney, da clínica Healthy Outlook, nos Estados Unidos. O médico contou quatro práticas que costuma indicar para o bem do cérebro a seus pacientes. Além disso, apontou que se trata de opções especialmente interessantes para se adotar pela manhã, de modo a começar o dia já com um estímulo positivo para o órgão.





Confira os 4 hábitos abaixo:

1. Exercícios aeróbicos

Caminhar rápido, correr, andar de bicicleta ou nadar são as melhores opções, diz McKinney. — A memória, a atenção e a função cognitiva geral podem ser melhoradas com atividades cardiovasculares regulares. Esses exercícios aumentam o fluxo sanguíneo para o cérebro, fornecendo-lhe oxigênio e nutrientes essenciais necessários para um funcionamento ideal.

Ele explica ainda que elas liberam endorfinas, neurotransmissores que não apenas melhoram o humor (por isso aquela sensação de prazer após a atividade física), mas também promovem um bem-estar geral para o corpo.

Para quem tem mais dificuldade ou está no sedentarismo, o médico diz que uma boa ideia é incorporar caminhadas rápidas no início do dia, que aos poucos vão se tornando parte da rotina e acostumando a pessoa com o exercício físico.

2. Treinamento de força

Levantamento de peso, agachamentos, a musculação de modo geral oferece inúmeros benefícios que vão além das questões estéticas envolvidas num corpo mais definido. De modo menos aparente, ativam mecanismos importantes para a saúde do cérebro.

— Esses exercícios estimulam a produção de fatores neurotróficos, apoiando o crescimento e a sobrevivência dos neurônios. Além disso, ajudam a manter níveis saudáveis de açúcar no sangue e a sensibilidade à insulina, cruciais para a função cognitiva ideal — conta McKinney.

Ele acrescenta que, por ser uma atividade física, também induz a liberação dos neurotransmissores associados à melhora do humor e do bem-estar.

3. Meditação da Atenção Plena

Conhecida como meditação mindfulness, a prática tem se tornado cada vez mais popular, especialmente para quem deseja começar o dia mais relaxado e preparado para a rotina.

Em linhas gerais, essa modalidade de meditar envolve desacelerar e direcionar toda a atenção sobre si mesmo, focando a mente no momento presente sem julgamentos.

— Este método reduz os sintomas de estresse, ansiedade e depressão, ao mesmo tempo que melhora a função cognitiva, incluindo a memória — diz o especialista.

4. Jogos cerebrais

Quebra-cabeças, palavras-cruzadas ou programas de treinamento cognitivo online são boas alternativas para quem quer incluir um pouco de desafio na hora de exercitar o cérebro.

Os benefícios são comprovados, estimulando “várias funções mentais, como memória, atenção e habilidades de resolução de problemas”, explica McKinney.

Segundo o médico, além de trabalharem a mente, esses jogos inspiram uma sensação de realização ao fim, o que faz bem para o humor e para a auto confiança.

