Especialista em felicidade de Harvard explica por que pessoas bem-sucedidas têm medo de elogios

As pessoas estão sempre buscando o sucesso, mas quando ele chega e recebem elogios, não conseguem aceitá-los por medo de decepcionar a pessoa que tanto as ajudou. É aí que a insegurança começa a aparecer.

Embora essas ideias tendam a se normalizar, algumas pessoas não conseguem romper com o ciclo negativo, e é aí que começam a sofrer da síndrome do impostor. Hoje em dia, onde existem comparações constantes, o problema se intensifica.



De acordo com Arthur Brooks, especialista em felicidade da Universidade de Harvard, em um artigo na The Atlantic, ninguém está imune a se sentir assim. Tanto que muitas pessoas bem-sucedidas sentem que não merecem tantos elogios.

— Para muitas dessas pessoas bem-sucedidas, quanto mais elogios recebem, mais preocupadas ficam em estar enganando os outros. Você nem precisa ser um gênio para se sentir um impostor — argumentou Brooks.





Para o especialista, as mídias sociais se tornaram a plataforma perfeita para mostrar o ideal de vida de muitos, no qual escondem todo o negativo e exibem apenas o positivo. Isso faz com que as pessoas convivam constantemente conosco.

— No ambiente atual, quando as pessoas cultivam diligentemente uma imagem nas mídias sociais que enfatiza o positivo e esconde o negativo, qualquer um pode se sentir um fracasso e uma fraude — disse Arthur Brooks.

Essas situações são mais comuns do que muitas pessoas pensam, mas quando reconhecem que não estão agindo da melhor maneira, é aí que começam a mudar de atitude.

— O fato de você ter essa preocupação significa que provavelmente não é uma fraude; uma verdadeira fraude está convencida de que não é — afirmou.

Para Arthur Brooks, quem sofre da síndrome do impostor pode ter sua felicidade afetada se não buscar a ajuda necessária. Portanto, deve sempre consultar um especialista na área.

