Saúde Especialista em linguagem corporal revela sinais sutis que podem indicar se o parceiro está traindo Linda Clemons ensina o que procurar quando existe a suspeita de infidelidade

Muitas vezes, ainda que o relacionamento pareça superficialmente estar em equilíbrio e as coisas estejam "indo bem", alguns sinais denotam que o parceiro ou a parceira estão seguindo o caminho da infidelidade. E, aprendendo a ler esses indícios, é possível descobrir o que realmente está acontecendo.

Segundo Linda Clemons, uma especialista em linguagem corporal, muitas pessoas, especialmente mulheres, pensam que estão "loucas" e não confiam no próprio instinto quando param para observar seus parceiros.

A primeira mudança sutil

Clemons indica que a pessoa passa a estar fisicamente presente no relacionamento, mas energeticamente ausente. Em outras palavras, é possível sentir um leve distanciamento. Ela diz que é importante observar que, nesses casos, quando você fala, o corpo da outra pessoa (que possivelmente está traindo) recua, os ombros se fecham e até mesmo os pés passam a apontar para a saída.

Contato visual

Para a especialista, existem duas maneiras que o contato visual muda quando alguém é infiel: ou ele some completamente, e a pessoa não se demora com o olhar, ou se torna um pouco mais duradouro, para provar sua lealdade.

Mudança na voz

Clemons também aponta que ocorre uma mudança na voz dos homens, que pode parecer imperceptível. De acordo com ela, geralmente diminuem de volume em vez da mudança de tom. É uma estratégia para não perder o controle da conversa.

Mudança no toque

Por conta da traição, dois padrões tendem a estar relacionados com o toque de quem está traindo: ou o toque se torna inconsistente ou ele se torna extremo. Ambos são padrões de compensação. Clemons orienta que a verdadeira intimidade é relaxada, enquanto a energia da traição é tensa e reservada.

Privacidade do celular

A pessoa infiel tende a proteger o celular com um pouco maios de cuidado do que o habitual. Geralmente isso envolve cobrir o que está escrevendo no celular, manter a tela sempre virada para baixo e manter o celular longe do alcance do parceiro ou parceira.

Atraso emocional

Outro sinal é o atraso emocional na resposta a coisas que acontecem na relação, o infiel sempre demora para conseguir pensar qual é a maneira certa de reagir. Essa demora é um sinal de sobrecarga cognitiva, o que pode significar que ele ou ela não está realmente ali emocionalmente, mas vivendo entre dois relacionamentos.

Manifestações da culpa

Pontos mais conhecidos sobre o comportamento do infiel são os manifestos da culpa para compensar quem está sendo traído. Isso pode ser observado com generosidade repentina que parece estranha, seja por excesso de elogios, presentes aleatórios ou elogios espontâneos que não condizem com o clima emocional do relacionamento.

Assim como a resposta retórica que costuma ser dada quando ocorre, enfim, o confronto com as suspeitas de traição. Um exemplo disso é que, quando as pessoas são inocentes, elas esclarecem a situação com uma resposta apropriada. Quando estão escondendo algo, elas voltam a atenção para você, respondendo algo como "'Por que você simplesmente não confia em mim?".

