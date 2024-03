Especialista explica como garantir que as sobras de comida sejam seguras para comer

A- A+

Durante o feriado de Páscoa, é cultural que as famílias se reúnam para almoços e jantares onde diversos pratos são preparados. Como consequência, também são criadas muitas "sobras" desses alimentos, que podem consumidos nos dias posteriores.

Em um artigo publicado no site The Conversation, Pedra de Prímula, professora de microbiologia clínica da Universidade de Leicester, na Inglaterra, dá dicas de práticas corretas no armazenamento de restos de comida para evitar intoxicações alimentares.

Como evitar que as sobras estraguem?

Segundo a especialista, é importante que as sobras sejam guardadas na geladeira ou no freezer o mais rápido possível e no prazo máximo de duas horas. Também é necessário se certificar que as sobras estejam cobertas. Opções como filme plástico e as tampas herméticas ajudam a evitar que o ar entre nos alimentos.

"Isto é importante, pois a maioria dos patógenos precisa de oxigênio para crescer", escreveu a pesquisadora.

Por quanto tempo as sobras refrigeradas são seguras para consumo?

No quesito refrigeração, é recomendado pela microbiologista que a temperatura seja mantida entre 0 e 5°C , pois isso inibe o crescimento de bactérias que causam intoxicação alimentar nas sobras. Outro ponto a se levar em consideração é o tempo máximo para manter a comida guardada.

Prímula aconselha a consumir os alimentos refrigerados dentro de dois dias, pois mais tempo dá às bactérias nocivas mais tempo para crescer. Já os congelados podem ser guardados por até três meses, se forem mantidos a pelos menos -18°C.

Qual é a maneira mais segura de reaquecer as sobras?

De acordo com a pesquisadora, para reaquecer as sobras, é preciso garantir que a comida esteja bem quente. Se não, não coma. A temperatura ideal é de 74°C. Para molhos, ensopados, sopas e molhos, é melhor deixá-los ferver completamente, mexendo por pelo menos três minutos.

"Se reaquecer sobras no forno, ajuste a temperatura do forno para pelo menos 325°F (163°C ou marca de gás 3) e asse por tempo suficiente para aquecer completamente os alimentos até pelo menos 74°C. Se reaquecer sobras no micro-ondas, certifique-se também de que atingem a temperatura interna de 74°C antes de comer", orienta Prímula.

Além disso, a pesquisadora ressalta que as sobras não podem ser reaquecidas mais do que uma vez, independente do tipo de comida.

