CURIOSIDADE Especialista revela técnica usada pela CIA para descobrir mentirosos José Astorga, especialista em linguagem não verbal, revelou qual é o método infalível utilizado pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos

Mentir faz parte do comportamento humano; é um dos fundamentos da sociedade, embora muitas pessoas não queiram admitir. É um comportamento praticado desde tempos imemoriais; no entanto, a maioria das pessoas não é particularmente boa em detectar quando alguém está mentindo. Isso pode mudar, pois existe uma técnica usada pela CIA que expõe um mentiroso de forma imediata e fácil.

Características comuns de mentirosos frequentes incluem extroversão, estabilidade emocional, inteligência, boa memória e falta de empatia. No entanto, o "mentiroso perfeito" é aquele que nunca é pego, tornando impossível estudá-lo com precisão. O que pode ser feito, porém, é tentar desmascará-lo com perguntas bem elaboradas.

José Astorga, especialista em comportamento e comunicação não verbal, afirma que existe uma fórmula muito eficaz para encurralar o mentiroso. “A CIA a chama de ‘pergunta abrangente’, porque revela tudo o que eles estão escondendo ", explicou o especialista em sua conta no TikTok, onde possui milhares de seguidores interessados nesse tema pouco conhecido.





Segundo Astorga, o segredo está em fazê-la no final da conversa. “Guarde essa pergunta para o fim”, recomenda. A frase simples, mas poderosa, é: “O que é que você não me contou e acha que deveria me contar?”

De acordo com o especialista, esse questionamento direto costuma desmontar até os mentirosos mais experientes. Isso acontece porque a mentira exige um grande esforço mental: o mentiroso precisa conectar diferentes pontos de sua história para mantê-la coerente. Quando alguém o confronta com algo que ainda não foi dito, ele tende a se confundir e perder clareza dentro da própria narrativa.

Detectar a falsidade não é tarefa fácil. Embora todos mintam com certa frequência, poucas pessoas conseguem reconhecer os sinais do engano. Os mentirosos geralmente são confiantes, mas impulsivos — e diante de perguntas diretas, podem se trair por meio de gestos ou microexpressões.

Em entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia, Juan Manuel García “Pincho”, também especialista em linguagem não verbal e negociador treinado pelo FBI, afirmou que os mentirosos apresentam um padrão físico inconfundível: piscam pouco ou piscam de forma nervosa. “A parte mais confiável para detectar mentiras é a linguística forense”, destacou o agente da Guarda Civil.

Ex-agentes da CIA e do FBI também compartilharam, em 2016, com a revista Inc. alguns dos comportamentos mais reveladores: respostas longas demais para perguntas simples, evitar contato visual, cobrir a boca ao falar ou mexer os pés e as pernas — sinais de ansiedade facilmente perceptíveis.

Do ponto de vista científico, Emilio Gómez Milán, pesquisador da Universidade de Granada, acrescentou uma curiosa observação fisiológica: a temperatura facial muda quando alguém mente.

“Quando mentimos, a temperatura da ponta do nariz cai entre 0,6 e 1,2 °C, enquanto a da testa sobe entre 0,6 e 1,5 °C. Quanto maior for a diferença entre as duas regiões do rosto, mais provável é que a pessoa esteja mentindo”, explica. Assim, identificar um mentiroso pode envolver, literalmente, perceber o calor — ou o frio — de sua mentira.

