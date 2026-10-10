Especialistas alertam para cuidado com informações sobre saúde nas redes sociais

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Com o advento da internet e das múltiplas redes sociais, as formas de disseminação e consumo de informações foram revolucionadas. No campo da saúde, porém, essa facilidade se transformou em uma “faca de dois gumes”, especialmente com o avanço da Inteligência Artificial (IA), gerando novos desafios para os Conselhos Regionais de Medicina.



De acordo com o coordenador da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos (Codame) do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), o médico dermatologista Sérgio Palma, o surgimento de perfis que criam avatares digitais para emular a autoridade de um profissional real tem se tornado cada vez mais frequentes.



“Temos flagrado esses falsos perfis, principalmente utilizando imagens de médicos reais em um conteúdo de informação, educacional, como se fosse produzido por um profissional de saúde, porém não existe um responsável da área por trás”, explica o coordenador da Codame.



Desinformação

Esses perfis contrariam as diretrizes das sociedades científicas, desde a promoção da desinformação sobre assuntos respaldados cientificamente, como as vacinas, até o incentivo ao uso de medicações que não possuem respaldo científico. Muitas vezes, também se utilizam das credenciais de médicos reais, como nome e números de registro nos Conselhos Regionais de Medicina (CRM).



“Essa desinformação levada para um público em massa pode prejudicar muito a saúde dos pacientes, principalmente quando existe uma população vulnerável, ainda não tão educada do ponto de vista digital, que cai fácil nessas armadilhas dentro de uma pseudo autoridade de um perfil. A intenção da campanha do Cremepe é justamente trazer esse alerta para a população sobre essas atitudes criminosas que precisam ser levadas às autoridades”, alerta o médico.



O objetivo final do material divulgado por esses perfis está atrelado, geralmente, à divulgação de links de vendas de produtos, como suplementos e terapias milagrosas sem comprovação científica. “Trazem a informação como se fosse algo embasado cientificamente para despertar o interesse do usuário”, reforça Palma.

“Desinformação levada para um público em massa pode prejudicar muito a saúde dos pacientes", adverte Sérgio Palma. Foto: Helia Scheppa

Pesquisa

Uma pesquisa desenvolvida pelo departamento de ciências farmacêuticas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), identificou que existe uma crescente de compartilhamento de desinformação sutil e sofisticada, produzida por perfis “profissionais” de saúde. O estudo foi publicado em agosto na revista internacional Patient Education and Counseling,



Liderado pelo farmacêutico professor, doutor e pesquisador Wallace Bottacin, o estudo analisou 2.000 vídeos de 100 contas profissionais no nicho da saúde, com grande alcance no TikTok e no Instagram, podendo incluir os diplomados e com registro em seus respectivos conselhos de classe. Foram verificados conteúdos em cinco áreas de atuação: enfermagem, farmácia, medicina, nutrição e odontologia.



Segundo o pesquisador, quase metade dos vídeos de nutrição e mais de um terço dos vídeos de medicina e odontologia receberam nota zero no quesito "apresentar limitações ou incertezas científicas do tratamento apresentado", prática que faz parte do código de ética da área da saúde.



"O profissionalismo visual, a edição, a beleza, a estética impecável e a boa oratória funcionam como uma casca bonita que esconde um conteúdo cientificamente frágil. O paciente tende a aceitar a mensagem sem senso crítico porque a estética transmite autoridade", explica Bottacin.

Foto: Segundo Wallace Bottacin, muitos perfis usam a educação como uma isca de vendas. Foto: Arquivo pessoal Foto: Segundo Wallace Bottacin, muitos perfis usam a educação como uma isca de vendas. Foto: Arquivo pessoal



Vulnerabilidade

O educador afirma que isso causa um aumento da vulnerabilidade do receptor da mensagem. Ao consumir um conteúdo visual apresentado por alguém, por exemplo, de jaleco, que fala com convicção, o indivíduo tende a aceitar a mensagem sem senso crítico, porque aquela estética transmite uma mensagem de autoridade e confiança.



“Esse formato acaba incentivando pessoas ao uso irracional, por exemplo, de suplementos, de automedicação, atrasando diagnósticos, e até provocando adesão a tratamentos sem comprovação real", argumenta.



Mesmo quando analisados apenas vídeos com alta qualidade de produção e didática, somente 18,8% mencionaram qualquer tipo de ressalva ou limitação. “Quase metade dos vídeos de nutrição, por exemplo, e mais de um terço dos vídeos de medicina e odontologia receberam nota zero nesse quesito”, destaca o farmacêutico.





Desempenhos

A pesquisa avaliou diretamente a presença de viés comercial, publicidade disfarçada e conflito de interesse como um dos seis critérios de rigor científico para entender como a monetização da atenção afeta a qualidade da orientação. Os profissionais de farmácia obtiveram o melhor desempenho geral, combinando didática e embasamento científico. Junto com a enfermagem, foram os que mais incentivaram práticas seguras e menos omitiram riscos aos pacientes.



“As outras áreas embutiram mais interesses comerciais ou autopromoção direta nas mensagens educativas. Então a gente ainda tem esse problema para lidar. Então eles usam algumas vezes a educação como uma isca de vendas. Então, na prática, os profissionais ali venderam orientações como se fossem verdadeiras, universais e definitivas, ignorando os possíveis efeitos colaterais e a falta de um consenso científico”, destaca Wallace.



Bottacin reforça que sempre é preciso considerar que nem tudo na ciência é uma certeza absoluta. Tratar certos assuntos como tal pode gerar esperanças e falsas expectativas sobre algo que, na verdade, não é real em alguém que está sofrendo.



“Uma meia verdade às vezes pode ser pior do que uma mentira. Uma dieta milagrosa, uma cura, um tratamento definitivo... Então, quando a gente fala em fake news em saúde, se pensa logo em correntes de WhatsApp, dizendo absurdos, porém, o nosso estudo revelou um risco mais perigoso, que é a desinformação com o verniz científico”, frisa o pesquisador.



Alerta

Quando alguém enfrenta um sofrimento complexo ou uma doença crônica, a promessa de uma solução rápida e sem esforço se torna altamente sedutora. Além disso, o médico psiquiatra Dennison Monteiro, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco (FCM/UPE), explica que o cérebro humano não é treinado para detectar automaticamente se um conteúdo é verdadeiro ou falso. Em vez disso, ele busca "símbolos de credibilidade", como um jaleco, um estetoscópio ou um consultório bonito.



"Cuidar da saúde custa dinheiro, tempo e esforço. Quando chega um vídeo oferecendo uma solução simples para um problema complexo, a pessoa tende a acreditar. O problema é que, quando não funciona, isso gera uma profunda sensação de fracasso e a ideia de que ela está fazendo algo errado", destaca o psiquiatra.



O especialista alerta ainda para que os pacientes sempre desconfiem do algoritmo, que é programado para saber os interesses e conquistar os espectadores para que fiquem o máximo de tempo possível na plataforma. “As pessoas acabam ouvindo o que elas querem ouvir, não só na saúde, e por isso o tomam como verdade absoluta”.



“Aparece um profissional anunciando que tem uma determinada solução, que é mais simples e que vai funcionar, a pessoa tende a acreditar porque ela está precisando de alguma coisa para acreditar, algo para resolver o problema”, comenta o médico.

Chaley Vaz afirma que impacto dos vídeos sobre saúde nas redes já pode ser sentido no atendimento ambulatorial. Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco



Impacto

O médico clínico Chaley Vaz, do Hospital Jayme da Fonte, afirma que o impacto dos vídeos sobre saúde nas redes sociais já pode ser sentido no atendimento ambulatorial. “Eventualmente chegam pacientes com 'pseudos-diagnósticos' corroborados por descrições de patologias ditas em vídeos chamativos por diversas pessoas em redes sociais”.



“Tem ocorrido um aumento desse perfil de pacientes. Normalmente, a consulta começa com ‘Doutor, eu vi um vídeo que dizia determinado assunto e eu acho que tenho isso’. Mas também há quem procure assistência porque viu alguém cuidando da saúde”, pondera o clínico.



Segundo o especialista, queixas relacionadas à fadiga, problemas de sono e alterações neuropsicossociais estão no pódio das situações apresentadas pelos pacientes. “Os que possuem alguma comorbidade, geralmente, questionam a associação dos sintomas com o risco da doença de base. Há também uma crescente no desejo de mudar os estilos de vida, em decorrência de incentivos de influenciadores”, exemplifica Charley.



O médico, no entanto, destaca que é preciso colocar a escuta atenta e o acolhimento desses pacientes acima de qualquer hipótese. “Escutar com empatia e realizar uma anamnese completa das queixas e sintomas dos pacientes nos guiam no diagnóstico”, diz.



Sobre os riscos de cair em armadilhas online, o médico orienta que o ideal é sempre seguir as sociedades das especialidades médicas e profissionais especialistas, ou seja, os que possuem um Registro de Qualificação de Especialista (REQ), que é o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) que comprova a formação oficial de um médico em uma especialidade. “Nesses casos, normalmente são fontes seguras de divulgação de conhecimento”, conclui.

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