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Saúde Especialistas alertam para risco de reinfecção da dengue Anticorpos do 1º episódio nem sempre neutralizam novos agentes

O dia 21 de novembro marca o Dia Nacional de Combate à Dengue e com a proximidade da data e do início do verão, período de maior proliferação do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, e de aumento dos casos, especialistas reforçam que quem já teve a doença corre risco de desenvolver as formas graves em uma nova infecção com um sorotipo diferente, mesmo que tenham anticorpos da primeira vez.

Segundo médicos do Hospital Sírio-Libanês, isso acontece porque os anticorpos produzidos no primeiro episódio nem sempre conseguem neutralizar o novo agente e, em determinadas circunstâncias, ajudam a acelerar a progressão da infecção.

O nome do fenômeno biológico que explica porque o segundo episódio costuma ser mais perigoso é Aumento Dependente de Anticorpos, conhecido pela sigla ADE (do inglês Antibody-Dependent Enhancement).

“O vírus da dengue possui quatro tipos, denominados DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Quem contrai um deles desenvolve proteção duradoura contra aquele mesmo tipo, mas continua suscetível aos demais", afirmou a médica infectologista Carla Kobayashi. De acordo com ela, nesses casos os anticorpos produzidos pelo corpo na primeira exposição até reconhecem um sorotipo diferente, mas não conseguem combatê-lo de maneira eficaz.

“Em vez disso, eles se ligam ao novo vírus de forma parcial, servindo involuntariamente como uma ‘carona’ que facilita a entrada dele nas células de defesa. Esse mecanismo acelera drasticamente a replicação viral no organismo e desencadeia uma reação inflamatória generalizada, elevando de forma significativa o risco de o paciente evoluir para quadros de dengue grave”, complementou.

Segundo levantamento do Instituto Todos pela Saúde (ITpS), o Brasil registrou mais de 374 mil casos de dengue e 371 mortes entre janeiro e outubro de 2026. Em 2025, foram contabilizados 1.841 óbitos, uma queda de 70,6% em relação às 6.270 mortes registradas em 2024, ano marcado por uma epidemia histórica.

Carla aleta para o fato de que o sorotipo 3 (DENV-3), que permaneceu pouco frequente no Brasil durante anos, o que é motivo de preocupação. O monitoramento do ITpS revela que a participação desse sorotipo entre os casos analisados passou de pelo menos 14% em 2025 para 30% em 2026.

Infectologista destaca que a dengue é uma doença endêmica no Brasil, por isso uma parcela considerável da população já foi exposta aos tipos 1 e 2, desenvolvendo uma resposta imunológica.

Porém esse não é o caso do tipo 3, o que redobra a necessidade de prevenção neste ano, incluindo a vacinação tanto para quem já teve dengue como para quem nunca foi infectado.

“A Qdenga é aprovada no Brasil para pessoas de 4 a 60 anos e oferece proteção contra os quatro sorotipos, sendo necessárias duas doses, com um intervalo de três meses entre elas. Está disponível na rede privada e no Sistema Único de Saúde (SUS), onde é aplicada prioritariamente em crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. A vacina é contraindicada para gestantes, lactantes e pessoas com o sistema imunológico comprometido, como aquelas que fazem uso de medicamentos imunossupressores”, disse a médica.

Sintomas e tratamento da dengue grave

A dengue grave provoca complicações que comprometem o funcionamento do organismo, como hemorragias intensas, perda de líquidos dos vasos sanguíneos, queda acentuada da pressão arterial e danos a órgãos como fígado, coração e cérebro.

Em situações mais críticas, o paciente pode entrar em choque circulatório, com risco de morte. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2025 o Brasil registrou 35.749 casos de dengue grave ou com sinais de alarme.

O coordenador do Serviço de Infectologia do Sírio-Libanês, Alexandre Cunha, explica que o agravamento do quadro pode começar quando a febre diminui, normalmente entre o terceiro e o sétimo dia após os sinais da infecção. É nessa fase em que o paciente precisa de maior atenção, com acompanhamento mais cuidadoso.

“Entre os sinais de alerta estão dor abdominal intensa, sangramentos, queda da pressão arterial, vômitos persistentes, redução do volume urinário e rebaixamento do nível de consciência. Nesses casos, é preciso procurar atendimento médico o mais rápido possível, pois o tratamento exige internação hospitalar”, alerta.

Não há medicamento específico para o combate ao vírus e o tratamento se resume a estabilizar o paciente e evitar que o quadro evolua para choque ou falência de órgãos, com uma das principais medidas sendo a reposição de líquidos por via intravenosa, para restabelecer a circulação sanguínea.

“Também são monitoradas a pressão arterial, a produção de urina e os resultados de exames de sangue. Em situações de hemorragia importante, podem ser necessárias transfusões de sangue, além de suporte específico para os órgãos comprometidos. O diagnóstico precoce e o atendimento imediato são fundamentais para reduzir o risco de morte”.

A automedicação é proibida porque remédios como a aspirina (ácido acetilsalicílico) e anti-inflamatórios, como ibuprofeno, diclofenaco e nimesulida podem piorar a hemorragia.

O mais indicado para aliviar febre e dores são o paracetamol e a dipirona, porém sempre com orientação médica e nas doses recomendadas.

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