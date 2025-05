Especialistas apontam número de passos diários para ajudar a prevenir 13 tipos de câncer

A- A+

Caminhar 10 mil passos por dia é considerado uma das melhores maneiras de manter a saúde física e mental. Mas, de acordo com um estudo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, 7 mil passos são suficientes para reduzir o risco de desenvolver até 13 tipos diferentes de câncer. Com essa quantidade de passos, o risco de desenvolver câncer cai 11%.

Os pesquisadores acompanharam mais de 85 mil pessoas no Reino Unido. Ao longo de uma semana, os participantes usaram rastreadores de atividade, que mediam tanto a quantidade quanto a intensidade de seus movimentos diários.

Seis anos depois, os resultados mostraram que caminhar entre 5 mil e 9 mil passos indicava um menor risco de câncer, independentemente da velocidade com que esses passos eram dados.





Os pesquisadores analisaram o risco para câncer de esôfago, fígado, pulmão, rim, estômago, endométrio, leucemia mieloide, mieloma, intestino, cabeça e pescoço, reto, bexiga e mama — que já foram associados à baixa atividade física. Durante o período de acompanhamento de seis anos, apenas 3% dos participantes desenvolveram um desses tipos de câncer.

Os mais comuns foram câncer de intestino e pulmão em homens, e câncer de mama, intestino, endométrio e pulmão em mulheres, de acordo com o estudo publicado no British Journal of Sports Medicine.

Substituir o tempo sentado por atividades leves ou moderadas reduziu o risco de câncer, mas trocar atividades leves por moderadas não pareceu oferecer benefícios adicionais.

De acordo com o Instituto de Pesquisa do Câncer, exercícios leves podem ajudar a controlar os níveis do hormônio insulina, que ajuda o corpo a converter alimentos em energia. Níveis flutuantes do hormônio têm sido associados ao desenvolvimento e à progressão do câncer.

Escrevendo sobre a nova pesquisa no The Conversation, Mhairi Morris, bioquímica e professora sênior da Universidade de Loughborough, disse que os 7 mil passos diários não precisam ser completados de uma só vez. É possível dividir a caminhada ao longo do dia trocando o elevador pelas escadas, dando uma caminhada na hora do almoço, caminhando durante ligações ou estacionando um pouco mais longe do seu destino, por exemplo.

