A- A+

Notícias Especialistas debatem tendências de marketing para 2026 em encontro do Comitê da Amcham Pernambuco O Comitê de Marketing da Amcham Pernambuco realiza, no dia 11 de março de 2026 (quarta-feira), o encontro "Tendências de Marketing 2026: Insights para decisões estratégicas"

O Comitê de Marketing da Amcham Pernambuco realiza, no dia 11 de março de 2026 (quarta-feira), o encontro “Tendências de Marketing 2026: Insights para decisões estratégicas”, reunindo especialistas para discutir as transformações que vêm redesenhando o setor e os impactos no planejamento das empresas para o próximo ciclo.

O evento contará com a participação de Hamilton Mattos (Marketshape), Magaly Marinho (Masterboi), Rogério Angelim (Go.org) e terá como destaque Wagner Mendes, da Shot, que apresentará uma análise aprofundada sobre os movimentos estratégicos que já impactam o presente e orientam decisões para 2026.

A programação acontece das 9h30 às 11h, com credenciamento a partir das 9h, no Auditório do Empresarial Charles Darwin, localizado na Rua Senador José Henrique, 231, Ilha do Leite, Recife – PE.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link:

https://www.amcham.com.br/event?eventid=29455

Escreva a legenda aqui

Veja também