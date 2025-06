Especialistas designados pelo governo de Trump apoiam reivindicação de antivacinas

Um painel de especialistas designado pelo secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., conhecido pela sigla ACIP, se opôs na quinta-feira (25) ao uso de um componente presente em algumas vacinas, uma demanda histórica do movimento antivacina.

O ingrediente em questão, o timerosal, é um conservante utilizado em vacinas contra a gripe.

Composto de mercúrio, ele é muito pouco utilizado em injeções e sua periculosidade não foi demonstrada em doses baixas.

Kennedy Jr., designado por Donald Trump, divulgou nos últimos anos, especialmente através da organização Children's Health Defe, informações errôneas sobre vacinas, incluindo supostos vínculos entre o timerosal e o autismo.

Recentemente, ele destituiu os 17 membros desse painel consultivo, acusando-os de conflitos de interesse com a indústria farmacêutica, e anunciou a nomeação de oito novos membros, dentre eles várias pessoas controversas, como um bioquímico apreciado pelos antivacinas.

O novo painel recomendou eliminar o timerosal das vacinas para crianças, gestantes e, caso necessário, para todos os adultos.

"O risco associado à gripe é muito maior do que o risco inexistente que conhecemos do timerosal", afirmou Cody Meissner, professor do Dartmouth College, a única voz dissidente do painel.