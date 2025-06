A- A+

investigação Especialistas investigam possibilidade de sabotagem em queda de avião da Air India com 279 mortos Ministro diz que investigadores consideram 'todas as hipóteses' e afirma que ainda é cedo para conclusões sobre a causa do acidente

Os especialistas consideram todas as hipóteses, incluindo a de sabotagem, na investigação do acidente do Boeing 787 da Air India que caiu em 12 de junho em Ahmedabad, no noroeste da Índia, declarou um ministro neste domingo.

— Estão sendo analisadas todas as abordagens — disse o ministro adjunto da Aviação Civil, Murlidhar Mohol, ao ser questionado pelo canal de notícias NDTV sobre uma possível sabotagem.

O acidente deixou pelo menos 279 mortos, segundo um balanço provisório divulgado por uma fonte policial dois dias após a tragédia.

Apenas um passageiro sobreviveu, sentado na parte dianteira da aeronave, que transportava 242 pessoas e caiu em um bairro residencial de Ahmedabad logo após a decolagem.

Pelo menos 38 pessoas morreram em solo, segundo o mesmo balanço.

O piloto fez um chamado de emergência pouco depois de decolar, informou o ministro, que não deu mais detalhes sobre as possíveis causas do acidente.

Mohol mencionou, entre outras possibilidades, o cenário de uma falha simultânea dos dois motores do avião, embora tenha ressaltado que “isso nunca ocorreu”.

— É muito cedo para afirmar, mas, seja qual for a razão [do acidente], ela será conhecida — acrescentou o ministro, que indicou que se poderá ter mais informações a respeito dentro de “três meses”.

Um dia após o acidente, as autoridades ordenaram a inspeção dos outros 33 Boeing 787 que a Air India tem em operação. Neste domingo, Mohol reiterou que essa operação não revelou “nenhum problema”.

