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SAÚDE Especialistas listam os tipos de trabalho que por si só podem diminuir o risco de demência Pesquisas sugerem que empregos que envolvem altos níveis de demanda mental podem ajudar a retardar o início da condição

Manter o cérebro ativo é há muito tempo apontado como uma forma de reduzir o risco de demência, como o Alzheimer. Para muitas pessoas, porém, as exigências de uma vida profissional agitada deixam pouco tempo para desfrutar dessas atividades como resolver quebra-cabeças, jogar jogos de tabuleiro ou aprender novas habilidades.

Contudo, a natureza do seu trabalho já pode estar fazendo a diferença, visto que certas funções naturalmente desafiam a mente de maneiras que podem ajudar a reduzir o risco de demência.

"Muitos estudos sugerem que, se as pessoas trabalham em empregos complexos ao longo da vida, têm menor probabilidade de desenvolver demência na velhice", diz Jinshil Hyun, professor assistente de neurologia do Albert Einstein College of Medicine, ao Washington Post.

Anos de pesquisa sobre a condição sugerem que empregos que envolvem altos níveis de demanda mental, e até mesmo estresse, podem ajudar a retardar o início de demência. Funções como ensino, relações públicas e programação de computadores já demonstraram oferecer benefícios potenciais, enquanto carreiras em gestão, direito e medicina também foram associadas a um menor risco.

Por outro lado, empregos em transporte, administração e trabalho em fábricas — geralmente mais repetitivos — são considerados associados a uma maior probabilidade de desenvolver a doença. No entanto, especialistas enfatizam que ainda há muito que você pode fazer fora do trabalho para manter sua função cognitiva ativa.

Naaheed Mukadam, professora de psiquiatria do University College London, e colegas estudaram recentemente como a educação influencia o risco de demência. Após analisar dados de quase 400 mil pessoas — incluindo fatores de estilo de vida como consumo de álcool, tabagismo, exercícios físicos e histórico médico — eles descobriram que níveis mais altos de escolaridade estão associados a um risco reduzido de demência, de acordo com informações do Daily mail. Por sua vez, descobriu-se que uma melhor educação leva a funções mais complexas e melhor remuneradas, beneficiando a saúde cognitiva.

Mesmo que o seu trabalho não seja mentalmente desafiador, especialistas enfatizam que ainda existem maneiras de apoiar a saúde cerebral. Por exemplo, a aprendizagem ao longo da vida e a prática de hobbies que proporcionem um sentido de propósito podem ajudar.

O voluntariado, a manutenção de laços sociais e o encontro com novas pessoas também são formas eficazes de manter o cérebro ativo. Não se aposentar precocemente e se manter mentalmente ativo após a aposentadoria também é importante.

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