SAÚDE Especialistas recomendam abandonar lâminas na depilação da região genital Urologista alerta para consequências desse método tradicional e explica como prática cotidiana pode levar a complicações de saúde

A depilação dos pelos corporais é uma prática cada vez mais comum por motivos estéticos, de higiene ou de cuidado pessoal. No entanto, escolher o método adequado é fundamental para evitar lesões na pele, infecções ou complicações a longo prazo, especialmente nas áreas íntimas.

Existem diferentes métodos de depilação, como cera, lâminas, aparelhos elétricos ou depilação a laser. Cada técnica apresenta vantagens e desvantagens de acordo com o tipo de pele, a sensibilidade e a região do corpo, o que torna importante optar pela alternativa mais segura em cada caso.

Por que você não deveria depilar completamente os genitais o tempo todo?

O médico mexicano Luis Miguel Mireles Lira, urologista e divulgador nas redes sociais, que possui mais de 90 mil seguidores no TikTok, alertou para os riscos do uso de lâminas na depilação íntima masculina. Segundo o especialista, essa prática pode ser especialmente problemática em pessoas que apresentam verrugas genitais associadas a infecções sexualmente transmissíveis, como o vírus do papiloma humano (HPV).

— Se uma pessoa tem uma verruga causada pelo HPV no púbis ou na base do pênis e a corta com uma lâmina, isso pode provocar a disseminação do vírus. Em vez de uma única lesão, ela pode acabar com muitas outras — explicou o urologista.





O especialista destacou que quem se depila com lâminas tendo verrugas prévias pode favorecer uma maior propagação do HPV, uma infecção sexualmente transmissível (IST) que inclui mais de 200 tipos de vírus.

Como se depilar de forma mais segura?

Para quem deseja remover os pelos pubianos minimizando riscos, o médico Mireles recomenda evitar o uso de lâminas tradicionais. Em vez disso, orienta optar por aparelhos elétricos com lâminas de acrílico, que reduzem a chance de cortes, microlesões e disseminação viral.

— Esse tipo de aparelho não machuca as verrugas, permite identificá-las com mais facilidade e diminui o risco de o HPV se espalhar — afirmou o especialista.

As máquinas com lâminas de acrílico podem ser encontradas em farmácias e supermercados. Ainda assim, especialistas lembram que cada pele reage de forma diferente e que o que é seguro para uma pessoa pode causar irritação ou desconforto em outra. Por isso, em caso de dúvida ou histórico de verrugas genitais, a recomendação é procurar um urologista ou dermatologista antes de escolher um método de depilação íntima.

