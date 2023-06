Especialistas revelam a diferença de idade ideal para o relacionamento durar; saiba qual

A- A+

Quando começamos um relacionamento, sempre desejamos que ele seja eterno. No entanto, vários fatores podem atrapalhar a relação de um casal, dentre eles a diferença de idade. Pesquisadores da Emory University em Atlanta, nos Estados Unidos, analisaram quanto a questão etária influencia na duração de uma relação e descobriram que há uma diferença de idade ideal para reduzir os riscos de separação.

Em um estudo no qual foram analisadas 3 mil pessoas, os cientistas descobriram que quanto menor for a diferença de idade, mais chances o casal tem de permanecer junto por um longo período. Os pesquisadores concluíram que as chances de divórcio são de apenas 3% para parceiros que nasceram com 12 meses ou menos de diferença um do outro.

Conforme a diferença de idade cresce, os risco de separação também aumenta. Casais com uma diferença de idade de 5 anos têm 18% mais chances de se separar do que parceiros com idades mais próximas.

O risco de separação cresce para 39% quando o casal tem 10 anos de diferença. O índice salta para 95% quando a diferença de idade entre os parceiros é de 20 anos.

Os especialistas apontam alguns dos desafios enfrentados por casais com grande diferença de idade. O primeiro deles é a desaprovação social — as pessoas de fora acham que o parceiro mais novo está se aproveitando e explorando o mais velho. Além disso, há também a dificuldade de se relacionar com os amigos do outro — que podem ser considerados imaturos ou chatos demais de acordo com a idade.

Outro fator é a diferença na estabilidade financeira e profissional. Essas situações podem causar desentendimentos frequentes e provocar o desgaste da relação, levando ao divórcio.

