A- A+

SAÚDE Agora Tem Especialistas: Santa Casa de Misericórdia do Recife adere ao programa; saiba mais Aderência vai beneficiar mais de 100 pacientes mensalmente

A Santa Casa de Misericórdia do Recife, em Santo Amaro, área central da cidade, passa a fazer parte do programa “Agora Tem Especialistas”, do governo federal, e vai ampliar a oferta de atendimentos, a fim de reduzir filas de espera por procedimentos médicos.

Na presença de representantes da Saúde, tanto locais quanto nacionais, a cerimônia que anunciou a integração aconteceu nesta sexta-feira (29).

O "Agora Tem Especialistas" tem como principal objetivo reduzir o tempo de espera por atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS), e a Santa Casa é o primeiro hospital filantrópico de Pernambuco a participar da iniciativa.

Fernando Figueira, que é diretor de atenção especializada do Ministério da Saúde, detalhou como a parceria vai funcionar a partir de agora. Como contrapartida, ainda segundo ele, o hospital vai receber crédito financeiro para abatimento de dívidas federais. Serão mais de 100 pacientes beneficiados mensalmente.

“A ótica de cuidados integrados abordam um olhar muito grande de procedimentos. A partir da avaliação que estados e municípios passaram para o Ministério da Saúde, foram ofertadas as linhas de cuidado mais adequadas para a demanda que estava posta. Aqui na Santa Casa, o que foi combinado entre o fornecedor de serviço [hospital], as estruturas de regulação e o governo foi a oferta de procedimentos na linha de cirurgia geral e oftalmologia”, explica.

O diretor-geral do hospital, Iran Costa, pontua que a unidade de saúde já vinha passando por uma transformação há um ano e meio, quando houve a incorporação de diversos serviços, com apoio das secretarias estaduais de Saúde do estado e do Recife.

“Isso aumenta bastante a nossa capacidade de continuar recebendo cada vez mais pacientes do SUS para realizar procedimentos cirúrgicos, dentro das cirurgias gerais e oftalmológicas”, comenta.

Iran garante, ainda, que a unidade de saúde está equipada e organizada para realizar todo o cuidado integral da oftalmologia.

“Há dois meses, a gente começou a trabalhar com uma área nova, quatro vezes maior do que a antiga. Ela tem cinco consultórios, todos os exames e centros cirúrgicos exclusivos para essa especialidade, além de uma equipe com dez médicos totalmente especializados”, alega.

Após o anúncio, os dirigentes percorreram os corredores do hospital, visitaram duas alas e colaram o adesivo que faz alusão à aderência ao programa.

Como ter acesso?

Segundo destaca Figueira, a orientação ao cidadão que precise utilizar o serviço é que ele procure a unidade básica de saúde mais próxima de casa. Tudo começa lá.

“A avaliação pela atenção primária é feita em referenciamento para a unidade de resolutividade. Isso vai cair num sistema de regulação, seja no município ou no estado, que já está tendo a capacidade de enxergar que procedimentos podem ser realizados, inclusive naqueles que estão cadastrados no ‘Agora Tem Especialistas’”, finaliza.

Outros anúncios ligados ao programa

A Santa Casa de Misericórdia, que tem 167 anos de fundação, está entre as três unidades de saúde privadas e filantrópicas a aderirem à modalidade no Brasil.

Ainda hoje, outros sete estados anunciaram simultaneamente a inclusão de hospitais ao programa: Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Paraíba, Goiás, Rio Grande do Sul e Paraná.

Veja também