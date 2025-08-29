Sex, 29 de Agosto

SAÚDE

Agora Tem Especialistas: Santa Casa de Misericórdia do Recife adere ao programa; saiba mais

Aderência vai beneficiar mais de 100 pacientes mensalmente

Ministério da Saúde anuncia adesão da Santa Casa de Recife (PE) ao programa Agora Tem EspecialistasMinistério da Saúde anuncia adesão da Santa Casa de Recife (PE) ao programa Agora Tem Especialistas - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A Santa Casa de Misericórdia do Recife, em Santo Amaro, área central da cidade, passa a fazer parte do programa “Agora Tem Especialistas”, do governo federal, e vai ampliar a oferta de atendimentos, a fim de reduzir filas de espera por procedimentos médicos.

Na presença de representantes da Saúde, tanto locais quanto nacionais, a cerimônia que anunciou a integração aconteceu nesta sexta-feira (29).

O "Agora Tem Especialistas" tem como principal objetivo reduzir o tempo de espera por atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS), e a Santa Casa é o primeiro hospital filantrópico de Pernambuco a participar da iniciativa.

Fernando Figueira, que é diretor de atenção especializada do Ministério da Saúde, detalhou como a parceria vai funcionar a partir de agora. Como contrapartida, ainda segundo ele, o hospital vai receber crédito financeiro para abatimento de dívidas federais. Serão mais de 100 pacientes beneficiados mensalmente.

“A ótica de cuidados integrados abordam um olhar muito grande de procedimentos. A partir da avaliação que estados e municípios passaram para o Ministério da Saúde, foram ofertadas as linhas de cuidado mais adequadas para a demanda que estava posta. Aqui na Santa Casa, o que foi combinado entre o fornecedor de serviço [hospital], as estruturas de regulação e o governo foi a oferta de procedimentos na linha de cirurgia geral e oftalmologia”, explica.

O diretor-geral do hospital, Iran Costa, pontua que a unidade de saúde já vinha passando por uma transformação há um ano e meio, quando houve a incorporação de diversos serviços, com apoio das secretarias estaduais de Saúde do estado e do Recife.

“Isso aumenta bastante a nossa capacidade de continuar recebendo cada vez mais pacientes do SUS para realizar procedimentos cirúrgicos, dentro das cirurgias gerais e oftalmológicas”, comenta.

Iran garante, ainda, que a unidade de saúde está equipada e organizada para realizar todo o cuidado integral da oftalmologia. 

“Há dois meses, a gente começou a trabalhar com uma área nova, quatro vezes maior do que a antiga. Ela tem cinco consultórios, todos os exames e centros cirúrgicos exclusivos para essa especialidade, além de uma equipe com dez médicos totalmente especializados”, alega.

Após o anúncio, os dirigentes percorreram os corredores do hospital, visitaram duas alas e colaram o adesivo que faz alusão à aderência ao programa.

Como ter acesso?
Segundo destaca Figueira, a orientação ao cidadão que precise utilizar o serviço é que ele procure a unidade básica de saúde mais próxima de casa. Tudo começa lá.

“A avaliação pela atenção primária é feita em referenciamento para a unidade de resolutividade. Isso vai cair num sistema de regulação, seja no município ou no estado, que já está tendo a capacidade de enxergar que procedimentos podem ser realizados, inclusive naqueles que estão cadastrados no ‘Agora Tem Especialistas’”, finaliza.

Outros anúncios ligados ao programa
A Santa Casa de Misericórdia, que tem 167 anos de fundação, está entre as três unidades de saúde privadas e filantrópicas a aderirem à modalidade no Brasil.

Ainda hoje, outros sete estados anunciaram simultaneamente a inclusão de hospitais ao programa: Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Paraíba, Goiás, Rio Grande do Sul e Paraná.

