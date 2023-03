Espécie de tubarão que mordeu homem em Olinda é identificada; confira detalhes dados por biólogo

A- A+

Foi identificada a espécie do tubarão que mordeu a perna esquerda de André Sthwart Luiz Gomes da Silva, de 32 anos, no último dia 20 de fevereiro, em Olinda. Trata-se de um animal da espécie cabeça-chata, e pelas marcas da mordida, acredita-se que ele tenha 2,5 metros de comprimento.

O biólogo Daniel Senna detalhou algumas características físicas e habituais do animal. “Ele habita, principalmente, em águas tropicais, e a espécie é costeira e tende a não adentrar águas muito profundas. É conhecido por apresentar enorme resistência à água doce e, assim, adentrar habitats como rios e lagoas”, iniciou.

“A espécie é identificada pelo tamanho de 3,5 metros em média. Apresenta um corpo robusto e um focinho curto. O dorso e as laterais do corpo podem variar entre tons de cinza e marrom, e seu ventre é branco”, complementou.

O tubarão que mordeu André Luiz foi apontado por Senna como “um caçador oportunista” e responsável por uma mordida mais forte até que tubarões de maior porte.

“Costuma ser uma espécie solitária. Os tubarões cabeça-chata costumam ser observados nadando calmamente próximos ao fundo, geralmente em zonas de água salobra. São caçadores oportunistas e têm a mordida mais forte, com cerca de 6.000 newtons de força, superando até tubarões maiores”, disse.

Identificação

A identificação da espécie aconteceu através de um encontro promovido pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit), que é vinculado à Secretaria de Defesa Social (SDS). Entre as autoridades, estavam representantes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

Confira, na íntegra, nota dada pelo Cemit sobre o caso

“O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit) realizou uma reunião extraordinária nesta terça-feira (28/02), na qual se confirmou o 75º incidente com tubarão em Pernambuco, ocorrido no último dia 20 de fevereiro. As análises sugerem que o homem de 32 anos que surfava na Praia dos Milagres, em Olinda (RMR), foi atingido por um animal de cerca de 2,5 metros, da espécie cabeça-chata. O incidente ocorreu em praia de área portuária, de mar aberto, onde há placas que orientam sobre os riscos de incidentes com animais marinhos. Participaram da reunião representantes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado, Samu Recife, Instituto de Medicina Legal (IML) e Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Reforçamos que os bombeiros militares, cotidianamente, trabalham para evitar que pessoas se arrisquem em áreas perigosas e também realizam resgates nas águas, sempre com material de salvamento aquático e primeiros-socorros. Mas é fundamental que a população colabore com esse trabalho para prevenir incidentes. Somente com a conscientização e responsabilidade da população é possível obter sucesso na segurança das pessoas na orla do Estado.

O Cemit reitera que é proibida a prática de surfe e demais atividades náuticas no trecho de 36 quilômetros entre a Praia do Bairro Novo (Olinda) até os Arrecifes do Paiva (Cabo de Santo Agostinho), por força de decreto estadual que está em vigor desde 1999. Ao longo dessa extensão do litoral pernambucano, existem 150 placas indicativas do risco de incidentes com tubarão”, trouxe a nota.



Veja também

Naufrágio Pescador relembra gritos na noite de naufrágio de migrantes na Itália