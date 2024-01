"Esperando para morrer": funcionário da OMS descreve situação dos hospitais em Gaza

A- A+

Centros destruídos, superlotação, falta de medicamentos e suprimentos médicos, e de combustível, comida e água: a situação dos hospitais em Gaza “é horrível”, relatada nesta quarta-feira (17) um funcionário da OMS, após uma missão de cinco semanas naquele território palestino.

“Todos os dias eu via nos hospitais pacientes com queimaduras graves e fraturas expostas, que esperavam por horas ou dias e me pediam comida ou água, o que mostra o nível de desespero", descreveu Sean Casey na sede da ONU, em Nova York, passar após mais de cinco semanas coordenando a resposta de emergência médica da OMS na Faixa de Gaza.

“Além de seus ferimentos e doenças, eles pedem desesperadamente o básico para viver”, acrescentou o funcionário, que visitou 6 dos 16 hospitais em funcionamento, dos 36 que existiam antes do conflito.

Em um relato detalhado do que chamou de "situação horrível" nos centros de saúde de Gaza, Casey afirmou que viu no norte pacientes deitados "basicamente à espera da morte, em um hospital sem combustível, energia ou água", com poucos insumos médicos e apenas um número de funcionários.

Em outros centros, como o complexo médico de Al-Nasr, “restavam apenas 30% dos funcionários, com uma ocupação perto de 200% da sua capacidade de leitos, motivo pelo qual havia pacientes no chão dos corredores". Na unidade de queimados, havia "1 médico para 100 pacientes".

“O que testemunhei foi uma interrupção rápida do sistema de saúde, juntamente com um nível de ajuda humanitária que aumenta rapidamente e um nível de acesso humanitário que diminui”, principalmente em áreas do norte da Faixa de Gaza, região mais afetada pelos bombardeios de Israel , que veio após um atentado do Hamas em outubro.

Segundo o funcionário, a necessidade mais urgente é de um cessar-fogo, mas também melhorar o acesso à ajuda humanitária. “Durante sete dias, tentamos entregar diariamente combustível e mantimentos ao norte. Esses pedidos foram negados” pelas autoridades de Israel, ressaltou.

Soma-se a isso a falta de segurança, que faz com que “as equipes de saúde não possam se deslocar para onde for necessário”, concluiu o funcionário da OMS.

